Quando inizia la F1 nel 2026? Il calendario dei test e dei 24 Gran Premi

Il Mondiale 2026 di F1 comincerà all’inizio di marzo dall’Australia. L’appuntamento inaugurale sarà però preceduto da ben tre sessioni di test, che si disputeranno in due differenti autodromi, partendo già da gennaio! D’altronde, la prossima stagione coinciderà con una rivoluzione regolamentare. La FIA ha pertanto dato la possibilità ai vari team di avere più riscontri concreti in pista.

Le nuove monoposto potranno assaggiare l’asfalto in una sessione di prove private al Montmelò, in Spagna, dal 26 al 30 gennaio. Dopodiché, si terranno due test collettivi a Sakhir, in Bahrain, dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. A seguire si partirà per Melbourne, dove il primo Gran Premio è programmato dal 6 all’8 marzo.

Per quanto concerne il calendario, l’unico cambiamento concreto rispetto al 2025 è rappresentato dall’ingresso di Madrid, che ospiterà il Gran Premio di Spagna, e dall’uscita di Imola. Pertanto, avremo una sola gara in Italia (quella di Monza, il 4-6 settembre).

L’evento organizzato dal Montmelò cambierà denominazione, diventato GP di Catalogna. Un’altra modifica di cui tener conto è l’anticipo al sabato del Gran Premio dell’Azerbaigian. Difatti, il 27 settembre è una giornata di commemorazione nel Paese situato sulle coste del Mar Caspio, dunque l’organizzazione ha chiesto (e ottenuto) di non gareggiare in quella data.

Sei dei ventiquattro weekend saranno arricchito dalle Sprint, nessuna delle quali si disputerà però nella parte finale dell’annata. Difatti l’ultima mini-gara andrà in scena a Singapore, con l’ultimo quarto di stagione privo di competizioni extra.

CALENDARIO 2026 – MONDIALE F1

01 – GP AUSTRALIA (Melbourne, 8 marzo)

02 – GP CINA (Shanghai, 16 marzo) + Sprint

03 – GP GIAPPONE (Suzuka, 29 marzo)

04 – GP BAHRAIN (Sakhir, 12 aprile)

05 – GP ARABIA SAUDITA (Jeddah, 19 aprile)

06 – GP MIAMI (Miami, 3 maggio) + Sprint

07 – GP CANADA (Montreal, 24 maggio) + Sprint

08 – GP MONACO (Montecarlo, 7 giugno)

09 – GP CATALOGNA (Barcellona, 14 giugno)

10 – GP AUSTRIA (Spielberg, 28 giugno)

11 – GP GRAN BRETAGNA (Silverstone, 5 luglio) + Sprint

12 – GP BELGIO (Spa-Francorchamps, 19 luglio)

13 – GP UNGHERIA (Budapest, 26 luglio)

14 – GP OLANDA (Zandvoort, 23 agosto) + Sprint

15 – GP ITALIA (Monza, 6 settembre)

16 – GP SPAGNA (Madrid, 13 settembre)

17 – GP AZERBAIGIAN (Baku, 26 settembre)

18 – GP SINGAPORE (Singapore, 11 ottobre) + Sprint

19 – GP USA (Austin, 25 ottobre)

20 – GP MESSICO (Città del Messico, 1 novembre)

21 – GP SAN PAOLO (Interlagos, 8 novembre)

22 – GP LAS VEGAS (Las Vegas, 21 novembre) *

23 – GP QATAR (Lusail, 29 novembre)

24 – GP ABU DHABI (Yas Marina, 6 dicembre)

* La gara di Las Vegas si disputerà nella serata di sabato 21 novembre in Nevada, ma in virtù del fuso orario, avrà luogo nella primissima mattinata di domenica 22 novembre in Europa.

TEST F1 2026

Prima sessione : 26-30 gennaio, Barcellona (Spagna)

Seconda sessione : 11-13 febbraio, Sakhir (Bahrain)

Terza sessione : 18-20 febbraio, Sakhir (Bahrain)