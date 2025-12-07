Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Abu Dhabi 2025

Il Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo del Mondiale 2025 di F1, si disputerà nel pomeriggio di domenica 7 dicembre. Sarà la diciassettesima edizione di un appuntamento nato nel 2009, che peraltro chiuderà la stagione per la quattordicesima volta nella storia, la dodicesima consecutiva.

A proposito di filotti, è sensazionale constatare come dal 2015 in poi, il vincitore della gara sia sempre partito dalla pole position! Gli ultimi 10 GP di Abu Dhabi sono tutti stati appannaggio del pilota scattato dalla casella privilegiata. Incredibile, se si considerano tutte le variabili che possono intervenire in una competizione di F1.

La situazione sorprendente è rappresentata dal fatto che, agli albori della gara, questa dinamica era opposta. Dal 2009 al 2014, partire dalla pole era una sorta di handicap (solo un successo su sei possibili). Dopodiché, c’è stato un singolare ribaltamento. In realtà, solo Kimi Räikkönen, nel 2012 ha vinto senza prendere il via dalla prima fila! Cosa accadrà nel 2025?

F1 SU TV8 OGGI

Ore 17:00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP ABU DHABI F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Abu Dhabi.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara mediorientale. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento degli Emirati Arabi potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Abu Dhabi, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP ABU DHABI 2025 F1 IN DIRETTA

Ore 14:00 F1, Gara (58 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).