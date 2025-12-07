Nuoto, Francesco Lazzari è bronzo nella finale dei 50 dorso! Mora sfiora il podio

Si è aperta con le due finali dei 50 dorso maschili e femminili l’ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, l’ultimo atto maschile si è concluso poco fa con la vittoria dell’estone Ralf Tribuntsov che ha stampato il crono di 22″68, conquistando il titolo europeo in una finale incerta fino alla fine.

Tribuntsov aveva preso un leggero margine dopo la prima vasca ed è riuscito alla fine ad anticipare al tocco tutti gli avversari. Seconda posizione ed argento per il ceco Miroslav Knedla che chiude con il crono di 22″69, ad un solo centesimo dall’oro europeo. Sale sul gradino più basso del podio Francesco Lazzari che alla prima esperienza internazionale conquista uno splendido bronzo.

Crono di 22″76 per l’italiano che succede a Lorenzo Mora (bronzo ad Otopeni nel 2023). Proprio Mora si è dovuto accontentare della quarta posizione dietro al connazionale. Crono di 22″83 per l’azzurro a cui sono mancati solo gli ultimi metri.