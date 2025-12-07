La calma prima della tempesta. Ultima giornata di batterie nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia) in questi Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nelle acque polacche l’Italia vorrà chiudere in maniera convincente il percorso nella rassegna continentale e nel corso delle heat mattutine il Bel Paese ha arricchito di altri finalisti il già numeroso contingente della sessione serale.

Il riferimento è ad Alberto Razzetti nei 400 misti. Il ligure, campione d’Europa in carica, dovrà affrontare una serata piuttosto impegnativa, dovendo gestire anche l’altro atto conclusivo dei 200 farfalla. Il “Razzo” non è uno che si tira indietro e ci proverà al meglio delle proprie possibilità. Nel frattempo, ha nuotato il minimo indispensabile nelle heat mattutine per garantirsi la qualificazione in finale: 4’05″29 (4° tempo), nell’overall guidato dal ceco Jakub Bursa (4’04″68). 18° crono per Christian Mantegazza, che ha realizzato il proprio personale di 4’11″66, confermando però di avere ancora tanto da lavorare nella vasca da 25 metri.

C’era attesa per le due staffette miste e il minimo indispensabile è stato fatto. Il quartetto femminile formato da Costanza Cocconcelli (26″67), Irene Burato (30″00), Anita Gastaldi (26″21) e Silvia Di Pietro (23″57) ha ottenuto il settimo tempo di ingresso nell’atto conclusivo in 1’46″45, con l’Olanda davanti in 1’44″75. Eccellente la prestazione in apertura di Marrit Steenbergen (25″64), in una condizione esagerata. Nell’atto conclusivo ci sarà l’impiego di Sara Curtis. Da valutare come verrà distribuita la staffetta.

Nella 4×50 mista maschile, gli azzurri hanno conquistato l’accesso alla sessione serale col 3° tempo. Campioni d’Europa in carica e detentori del primato del mondo, i nostri portacolori hanno siglato il crono di 1’32″64. Lorenzo Mora ha aperto in 23″38 a dorso, Ludovico Viberti a rana ha toccato la piastra in 25″63, Michele Busa a farfalla in 22″75 e Lorenzo Zazzeri a stile libero ha concluso in 20″88. A svettare è stata la Germania in 1’32″48 davanti alla Cechia (1’32″53) e al Bel Paese.