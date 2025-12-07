Altri video
Aspettando il GP di Abu Dhabi con Giorgio Piola
Una notte da campioni: Italia d’oro, d’argento e di bronzo agli Europei! Arrivano i Curtis Days
F1 Abu Dhabi, Una Lotta Mondiale da Brividi! Post gara con Giorgio Piola e Biagio Maglienti
Massimo Guidi a Run2u racconta Living Sport e il legame con runner e atleti oltre che la sua storia
È un’ultima giornata ad altissima tensione per l’Italia del nuoto agli Europei in vasca corta di Lublino 2025. La squadra azzurra si presenta all’atto conclusivo con ben 15 posti in finale, pronta a inseguire un bottino di medaglie ancora più ricco dopo aver raggiunto quota 10 podi, grazie all’argento di Alberto Razzetti nei 200 misti e allo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero, prima italiana di sempre sul podio della distanza.
Nel pomeriggio occhi puntati su Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Francesco Lazzari, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti, Leonardo Deplano, Sara Curtis, oltre che sulle due staffette 4×50 misti maschile e femminile, entrambe in lotta per il podio.
Nella puntata speciale di Swim Zone dedicata agli Europei, Aglaia Pezzato ed Enrico Spada analizzano la grande volata finale degli azzurri a Lublino, tra prospettive di medaglie, stati di forma, numeri e possibili sorprese in vasca.
