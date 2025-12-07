Nuoto, Alberto Razzetti entra in finale con tranquillità nei 400 misti a Lublino. Mantegazza fa il personale, ma non basta

Alberto Razzetti è atteso a un’altra giornata impegnativa, l’ultima degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), il ligure dovrà affrontare un programma gare che nella sessione serale contemplerà le finali dei 200 farfalla e dei 400 misti. Il ticket per quest’ultima prova è stato staccato stamane nelle batterie del day-6 polacco.

Razzetti, inserito nell’ultima heat, si è regolato sui tempi degli altri, consapevole di quello che potesse servire per entrare in finale. L’azzurro ha cercato, al meglio delle proprie possibilità, di economizzare lo sforzo, ben sapendo quale sarà la spesa energetica negli atti conclusivi in cui sarà presente.

Ne è venuto fuori un crono da 4’05″29, impressionando soprattutto nella frazione a rana e nel modo di scivolare nell’acqua. Un aspetto determinante nella corretta esecuzione di questo stile. Il “Razzo” ha stampato il quarto tempo dell’overall.

A precedere tutti è stato il ceco Jakub Bursa in 4’04″68, mettendosi alle spalle nella graduatoria complessiva il belga Lucas Henveneaux (4’05″04) e lo spagnolo Diego Mira Albaladejo (4’05″25). Una finale in cui saranno da osservare con attenzione anche il britannico Max Litchfield (5° in 4’05″47) e l’ungherese Zalan Sarkany (4’06″98). 18° Christian Mantegazza nell’overall, ottenendo il personale di 4’11″66.