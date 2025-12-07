LIVE Nuoto, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia lancia la volata per il primo posto nel medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Si chiude l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con tante possibilità di muovere il medagliere in questa sesta e ultima giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali.

La giornata conclusiva degli Europei di Lublino si apre con un programma mattutino essenziale ma ricco di spunti decisivi, soprattutto nei 400 misti, specialità che spesso indirizzano il bilancio complessivo delle nazionali. L’Italia non avrà atlete al via nella prova femminile, ma il livello rimane altissimo: la principale candidata al miglior tempo è Ellen Walshe, unica iscritta capace di scendere sotto i 4’30’’ e protagonista finora di un torneo impeccabile. L’irlandese partirà nella terza serie, ma dovrà mantenere alta la concentrazione contro l’emergente Emma Carrasco Cadens, spagnola dal dorso estremamente competitivo, e la più rodata Paula González Miralles, atleta solida nelle fasi centrali di gara. Occhio anche ad Alba Vázquez Ruiz, che possiede un mix di resistenza e forza nella rana in grado di riportarla in orbita medaglia. Pur con una favorita chiara, la gara lascia spazio a variazioni improvvise, soprattutto nell’ultima vasca dove spesso si ribalta l’ordine dei valori.

Ben diverso lo scenario nei 400 misti maschili, dove l’Italia può ambire a un ruolo da protagonista. Alberto Razzetti, primatista dei campionati e miglior tempo di qualificazione con 3’58’’83, è l’uomo da battere. L’azzurro nuoterà in corsia centrale nell’ultima batteria, con l’obiettivo di amministrare le energie e conquistare una corsia importante nella finale del pomeriggio, che potrebbe rivederlo in lotta per l’oro. Con lui ci sarà anche Christian Mantegazza, chiamato a una prova di maturità per inserirsi tra gli ultimi posti utili alla qualificazione. Tra gli avversari più pericolosi spicca Max Litchfield, britannico esperto e costante, mentre Apostolos Papastamos e Diego Mira Albaladejo rappresentano insidie soprattutto nelle prime tre frazioni. Da monitorare anche l’ungherese Gabor Zombori, talento incostante ma in grado di trovare cambi di ritmo che stravolgono una gara. L’Italia ha possibilità concrete: Razzetti, sulla carta, parte avanti, ma servirà un’esecuzione pulita per respingere un lotto di avversari di alto profilo.

La mattinata proseguirà con le batterie delle staffette miste 4×50. Il quartetto femminile azzurro è ancora da definire, ma dovrebbe schierare Sara Curtis a dorso, Silvia Di Pietro nella frazione a farfalla, Lisa Burato a rana e Agata Maria Ambler nello stile libero. Non una formazione da corsia 4, ma sicuramente una squadra competitiva per guadagnarsi un posto tra le medaglie. Molto più ambiziosa la prospettiva della staffetta maschile: l’Italia, campionessa d’Europa in carica e una delle nazioni più forti al mondo sulla distanza, si presenta con l’obiettivo dichiarato di puntare all’oro. Il quartetto potrebbe comprendere Thomas Ceccon (o Lazzari) nel dorso, Simone Cerasuolo a rana, Simone Stefanì a farfalla e Leonardo Deplano in chiusura. L’Olanda, soprattutto con un Caspar Corbeau in grande condizione, rappresenta l’insidia principale.

Il pomeriggio offrirà un crescendo di finali, a partire dalle gare veloci dei 50 — dorso, rana, stile libero e farfalla — che, pur senza italiani qualificati, garantiranno uno spettacolo ad alto contenuto tecnico. Si passerà poi alle finali dei 200 farfalla, dove il livello internazionale sarà elevatissimo e dove la presenza italiana potrebbe risultare significativa. Il momento più atteso sarà però quello dei 1500 stile libero femminili, dove Simona Quadarella si presenterà da favorita assoluta. Reduce dall’argento nei 400 e negli 800, entrambi con primato italiano, la romana ha una grande opportunità per chiudere l’Europeo con un titolo pesante. L’assenza di Isabel Gose, già rientrata dopo due ori, apre ulteriormente lo scenario. A chiudere la rassegna saranno le finali dei 400 misti e delle staffette miste: tre appuntamenti nei quali l’Italia avrà chance concrete di salire sul podio. Razzetti può puntare al bersaglio grosso, mentre la 4×50 mista maschile ha tutte le carte per confermarsi al vertice continentale.

