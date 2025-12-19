Manila Esposito premiata dalla Federazione Mondiale! “Super Six per una superstar”, tra le big della stagione

Se vincere è complicato, confermarsi è ancora più difficile. Un vecchio adagio che viene citato ciclicamente in ambito sportivo, ma quando si ha a che fare con dei fuoriclasse non ci sono proverbi che tengono e Manila Esposito non bada di certo a questi dettami. Lo scorso anno si era imposta come un’autentica rivelazione, nel 2025 ha dominato da favorita il concorso generale individuale agli Europei di ginnastica artistica: a Rimini era stata magistrale davanti ad Alice D’Amato, a Lipsia ha schiacciato l’intera concorrenza rasentando i 55 punti, quota d’eccellenza a livello internazionale, dopo aver vinto anche il titolo con la squadra.

Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale per due volte consecutive, l’italiana più vincente di sempre sul giro completo in campo continentale (dopo le stoccate uniche di Vanessa Ferrari nel 2007 e Asia D’Amato nel 2022), l’azzurra capace di mettersi al collo nove medaglie europee nel giro di un anno. La 19enne campana ha sempre saputo distinguersi per l’enorme dedizione al lavoro, l’entusiasmo che mette in ogni situazione, la capacità di migliorarsi costantemente e i risultati in pedana hanno dato ragione alla sua sconfinata abnegazione, ottenendo riscontri strepitosi nelle ultime due annate agonistiche.

Lo scorso anno, dopo aver fatto incetta di titoli continentali, fu assoluta protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024: mattatrice nella gara a squadre chiusa con la medaglia d’argento, splendida nella finale alla trave conclusa con al collo la medaglia di bronzo sul terzo gradino di un podio a tinte azzurre visto il successo di Alice D’Amato. Dopo le grandi soddisfazioni ottenute a Lipsia nel cuore della primavera, Manila Esposito ha tirato un po’ il fiato, è tornata ai Campionati Italiani Assoluti nel mese di settembre, ma la condizione fisica non era delle migliori e poi non ha preso parte ai Mondiali di Jakarta.

World Gymnastics (il nuovo nome della Federazione Internazionale di Ginnastica) ha voluto premiare Manila Esposito, inserendola tra i dieci highlights della stagione. La spiegazione è la seguente: “Sei medaglie d’oro per la superstar Esposito. Brillante nel 2024, Manila Esposito è tornata ai Campionati Europei dopo aver vinto due medaglie olimpiche e ha dominato ancora una volta. Le sue vittorie con la squadra italiana e nell’All-Around davanti alla storica Alba Petisco e Ana Barbosu portano il totale di Esposito a sei medaglie d’oro nei campionati continentali“.

Nel listone figurano anche il grande ritorno della russa Angelina Melnikova (capace di vincere l’all-around ai Mondiali dopo la lunga assenza dalle pedana), il trionfo dell’algerina Kaylia Nemour alle parallele asimmetriche (prima Campionessa del Mondo africana), la stoccata iridata della giapponese Aiko Sugihara alla trave, l’affermazione della nipponica Yume Minamino ai Mondiali juniores, il nuovo elemento sugli staggi della cinese Yang Fanyuwei, la novità della gara a coppie miste (che sarà olimpica) vinta dai tedeschi Schoenmaier/Eder agli Europei.