Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia?

Il 2026 si sta per chiudere e il prossimo 1° gennaio rappresenterà l’inizio di una nuova vita per moltissime ginnaste che passeranno alla categoria senior: i piccoli fenomeni che si sono distinti tra le under 16 (juniores) fino a pochi giorni fa, diventeranno sportivamente grandi a tutti gli effetti con l’inizio della nuova stagione e possono partecipare alle competizioni più importanti. Tocca alla classe 2010 e l’Italia si coccola alcuni talenti, pronti a incominciare il cammino verso le Olimpiadi 2028.

Nello specifico si tratta di nove atlete in possesso della licenza internazionale secondo tutti i crismi e regolarmente presenti nel database di World Gymnastics (questo è il nuovo nome ufficiale della FIG, la Federazione Internazionale della Ginnastica). Due azzurre erano presenti ai recenti Mondiali juniores e sono pronte al salto di categoria: Eleonora Calaciura e Anthea Sisio, due validi elementi che possono maturare in maniera interessante proseguendo sulla strada del duro impegno e del lavoro costante.

Anthea Sisio, cresciuta nel club di Caselle di Santa Maria di Sala, ha già eseguito il doppio avvitamento al volteggio in Serie A1 con l’Artistica 81 Trieste e a Jesolo (purtroppo infortunandosi), si è trasferita al CAT del capoluogo giuliano e al recente Torneo di Combs la Ville (un riferimento per le under 16) si è imposta proprio alla tavola. Eleonora Calaciura (Juventus Nova Melzo) è stata quinta ha al corpo libero durante la recente rassegna iridata di categoria, senza dimenticarsi dell’undicesimo posto nel concorso generale individuale.

A Combs La Ville avevano gareggiato anche Alessia Carol Cortellino (Ginnastica Cernuschese) e Ludovica Usuelli (Milanese Forza e Coraggio), commettendo qualche sbavatura che servirà per crescere e che farà da trampolino futuro per i prossimi anni. Lasceranno la categoria junior anche Sofia Bianchi, Alessia Cepparulo, Ginevra Facciolini, Vittoria Ferrarini, Alessia Marena.

ITALIANE SENIORES GINNASTICA ARTISTICA NEL 2026

Sofia Bianchi

Eleonora Calaciura

Alessia Cepparulo

Alessia Carol Cortellino

Ginevra Facciolini

Vittoria Ferrarini

Alessia Marena

Anthea Sisio

Ludovica Uselli