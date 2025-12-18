Giulia Perotti: “Asia D’Amato è stata d’insegnamento”; Emma Fioravanti: “Ci aiutiamo tanto”

Giulia Perotti ha preso parte ai Mondiali di ginnastica artistica per la prima volta in carriera, riuscendo a qualificarsi alla finale al corpo libero in quel di Jakarta. La giovane promessa piemontese ha mancato invece l’ingresso all’atto conclusivo del concorso generale individuale a causa dei tanti errori commessi nel turno preliminare e su cui dovrà lavorare, in modo da farsi trovare pronta per il prossimo futuro. In primavera aveva invece contribuito alla vittoria dell’Italia nella gara a squadre degli Europei.

La 16enne ha fatto un punto della situazione a Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “I Mondiali sono stati la prima grande esperienza da senior, è stato bellissimo anche se la gara non è andata come speravo. Tutta l’atmosfera, il campo gara, le luci, l’attrezzatura nuova, vedere le ginnaste che vedevo in tv: è stata un’emozione incredibile, soprattutto nella finale al corpo libero. Vedere tornare Asia D’Amato in campo gara in questo modo è stato molto d’insegnamento: ero in camera con lei, è un grande esempio da seguire. In futuro saranno degli elementi nuovi in gara, al volteggio“.

Esordio iridato anche per Emma Fioravanti, anch’essa capace di conquistare l’oro nel team event della rassegna continentale: “Esperienza fantastica, da cui ho imparato tanto e che mi servirà per il futuro. È stato bello gareggiare con le mie compagne anche se individualmente, ma anche nei momenti di difficoltà ci siamo aiutate tanto, è stato stupendo. Chi mi faceva più ridere? Scherzavamo tutte insieme, era una cosa collettiva. L’anno prossimo ci saranno le gare di Serie A a febbraio, quelli saranno i primi impegni“.