Yume Minamino si è meritata la copertina dei recenti Mondiali juniores di ginnastica artistica, imponendosi nel concorso generale individuale sulle pedana di Manila (Filippine). La 14enne giapponese ha sovvertito il pronostico della vigilia e si è candidata ad avere un futuro brillante tra le grandi, tra l’altro all’inizio del cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La giovane promessa asiatica si è anche guadagnata l’ingresso nel Codice dei Punteggi, ovvero il fondamento che codifica l’universo della Polvere di Magnesio. Minamino ha infatti eseguito un nuovo elemento proprio durante la rassegna iridata giovanile e ha potuto dare il proprio nome a questo nuovo elemento, che i giudici hanno valutato di livello F (0.6). Nello specifico si tratta di uno Jaeger raccolto con un avvitamento alle parallele asimmetriche.

L’onore era spettato anche alla sua connazionale Haruka Nakaramura, sempre sugli staggi, al termine dei Mondiali juniores 2023. Ricordiamo che il grado di difficoltà su parallele, trave e corpo libero spazia da A a J (un decimo per il più semplice, poi si sale di decimo in decimo fino al punto secco della J, nei fatti peculiarità solo di Simone Biles).