L’umiltà di Didier Bionaz: “Mi sono ricordato di essere bravo nel biathlon…”

Didier Bionaz ritrova il sorriso dopo un pessimo avvio di stagione e chiude l’anno solare con una serie di buone prestazioni in occasione della tappa di IBU Cup andata in scena la scorsa settimana a Lenzerheide. Il valdostano ha saputo recitare un ruolo da protagonista sulle nevi svizzere nelle gare del circuito cadetto, dimostrando di poter rappresentare ancora una pedina importante per la staffetta maschile italiana in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Il 25enne azzurro era reduce da due tappe di Coppa del Mondo piuttosto negative soprattutto al poligono, in cui aveva commesso troppi errori compromettendo spesso e volentieri il risultato delle sue gare individuali e anche delle staffette. A Lenzerheide c’è stato un miglioramento dal punto di vista del rendimento al tiro, soprattutto per quanto riguarda la velocità nel rilascio dei colpi ma anche in termini di precisione.

“Grazie Lenzerheide, per avermi ricordato che sono bravo nel biathlon. Dopo un inizio di stagione terribile, abbiamo deciso di fare un passo indietro. Dopo tanto tempo, mi sono divertito a gareggiare e sono soddisfatto delle mie prestazioni di questa settimana“, ha scritto Bionaz in un post su Instagram.

“Ora, una pausa natalizia con un buon blocco di allenamento per tornare più forte nel 2026. Grazie alla squadra e a tutti quelli che continuano a credere in me“, conclude il biathleta italiano. Prossimo appuntamento fissato a Oberhof (Germania) dall’8 all’11 gennaio per la quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo.