Biathlon, Rebecca Passler sfiora la top ten nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand. Wierer in difficoltà al tiro

La 12.5 km mass start femminile, prima gara stagionale nel format con partenza in linea della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, andata in scena ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, vede la buona prestazione di Rebecca Passler, che chiude 11ma, mentre va in difficoltà Dorothea Wierer, 27ma, infine un malanno di stagione mette fuori combattimento Lisa Vittozzi, che dà forfait.

La vittoria va alla norvegese Maren Kirkeeide, che rafforza il pettorale blu di miglior under 23 del circuito maggiore, commettendo un solo errore al tiro e vincendo in 32’53″2, beffando in un arrivo in volata a tre le francesi Lou Jeanmonnot, che consolida la leadership nella generale chiudendo seconda, con 19/20 al tiro, a 0″3, e Justine Braisaz-Bouchet, terza, con un solo bersaglio mancato, a 0″8.

Resta ai piedi del podio un’altra transalpina, Camille Bened, la quale trova l’unico zero al poligono di giornata e termina quarta a 5″7, mentre l’elvetica Amy Baserga è quinta, con un errore al tiro, a 15″5, davanti alle tedesche Franziska Preuss, sesta con un bersaglio mancato al poligono, a 18″0, e Vanessa Voigt, settima con 19/20 al tiro, a 19″6.

Ottava posizione per la norvegese Karoline Offigstad Knotten, con due bersagli mancati, a 20″0, la quale brucia in volata la svedese Ella Halvarsson, nona con 18/20 al tiro, a 20″2, e la tedesca Anna Weidel, decima con due errori al poligono, a 20″3.

Dopo essere stata a lungo in lotta per il podio, Rebecca Passler, col pettorale numero 28, commette l’unico errore al tiro della gara nell’ultima serie e poi scivola in undicesima posizione a 21″8, mentre Dorothea Wierer incappa in quattro bersagli mancati, equamente suddivisi tra prima ed ultima serie, e termina 27ma a 2’29″4. Non è partita, invece, Lisa Vittozzi, messa ko da un malanno stagionale.

La graduatoria di specialità collima con l’ordine d’arrivo odierno, trattandosi della prima gara stagionale con questo format, mentre in classifica generale allunga la francese Lou Jeanmonnot, prima a quota 481, ora davanti alla norvegese Maren Kirkeeide, seconda con 413, che scavalca Dorothea Wierer, terza a quota 363, mentre diventa settima Lisa Vittozzi, che resta con 304 punti.