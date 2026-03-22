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Biathlon, Botn vince in casa la mass start di Oslo Holmenkollen. A punti Hofer e Bionaz
La 15 km mass start maschile di Oslo Holmenkollen (Norvegia) che chiude la stagione della Coppa del Mondo 2025-2026 va al padrone di casa norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, che precede il tedesco Philipp Nawrath ed il transalpino Eric Perrot, vincitore sia della generale che della classifica di specialità. Indietro gli azzurri, con Lukas Hofer 18° e Didier Bionaz 24°.
Successo del padrone di casa norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, che fa 20/20 al tiro e vince in 37’15″6, precedendo il teutonico Philipp Nawrath, che trova a sua volta con lo zero al poligono, secondo a 3″7. Due bersagli mancati per il francese Eric Perrot, già aritmetico vincitore sia della classifica della mass start che della generale, terzo quest’oggi a 13″7.
Resta ai piedi del podio l’altro norvegese Sturla Holm Laegreid, quarto con un errore a 20″6, mentre si piazza quinto il transalpino Emilien Jacquelin, con 3 bersagli mancati, a 23″9, davanti allo svedese Martin Ponsiluoma, sesto con 17/20 al tiro, a 26″5.
In casa Italia prova incolore per i due azzurri al via: Lukas Hofer è 18° con 4 errori al poligono ed un ritardo dalla vetta di 2’15″5, mentre finisce più indietro Didier Bionaz, a sua volta con 4 bersagli mancati, che si classifica 24° con un distacco di 2’42″1.
In classifica generale vince il francese Eric Perrot con 1263 punti, mentre Tommaso Giacomel chiude sesto a quota 797, invece nella graduatoria di specialità si impone sempre il transalpino Eric Perrot, che svetta con 305 punti, mentre Tommaso Giacomel finisce 12° con 120 punti.