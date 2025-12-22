BiathlonSport Invernali
Biathlon, le percentuali al poligono dell’Italia dopo Annecy. Passler e Vittozzi oltre il 90%
Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2025-2026 in Francia, ad Annecy-Le Grand Bornand, la terza tappa del circuito maggiore: in questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, sono state disputate sprint, pursuit e mass start.
Sono stati nove gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, Christoph Pircher e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuela Comola, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Rebecca Passler.
Tra gli uomini il migliore dopo la terza tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 60, ritenendo sufficiente una media di 20 a tappa), risulta Tommaso Giacomel, il quale si attesta all’87.50% complessivo.
Tra le donne (ed in senso assoluto), invece, la migliore è Rebecca Passler, la quale chiude al 91.30% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della terza tappa della stagione 2025-2026, andata in scena in Francia, ad Annecy-Le Grand Bornand.
PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2025-2026
|STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese)
|Atleta
|A terra
|In piedi
|Totale
|Passler
|Rebecca
|44
|46
|95,65
|40
|46
|86,96
|84
|92
|91,30
|Vittozzi
|Lisa
|62
|70
|88,57
|67
|72
|93,06
|129
|142
|90,85
|Wierer
|Dorothea
|70
|76
|92,11
|66
|78
|84,62
|136
|154
|88,31
|Comola
|Samuela
|55
|62
|88,71
|49
|62
|79,03
|104
|124
|83,87
|Auchentaller
|Hannah
|39
|51
|76,47
|38
|52
|73,08
|77
|103
|74,76
|Carrara
|Michela
|23
|38
|60,53
|24
|37
|64,86
|47
|75
|62,67
|Totale donne
|293
|343
|85,42
|284
|347
|81,84
|577
|690
|83,62
|STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese)
|Atleta
|A terra
|In piedi
|Totale
|Giacomel
|Tommaso
|74
|82
|90,24
|73
|86
|84,88
|147
|168
|87,50
|Braunhofer
|Patrick
|48
|53
|90,57
|45
|54
|83,33
|93
|107
|86,92
|Cappellari
|Daniele
|14
|15
|93,33
|12
|15
|80,00
|26
|30
|86,67
|Hofer
|Lukas
|66
|72
|91,67
|57
|71
|80,28
|123
|143
|86,01
|Pircher
|Christoph
|7
|10
|70,00
|9
|10
|90,00
|16
|20
|80,00
|Zeni
|Elia
|39
|50
|78,00
|42
|52
|80,77
|81
|102
|79,41
|Bionaz
|Didier
|37
|42
|88,10
|23
|46
|50,00
|60
|88
|68,18
|Totale uomini
|285
|324
|87,96
|261
|334
|78,14
|546
|658
|82,98