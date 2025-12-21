UN RAGGIO D’AZZURRO! Tommaso Giacomel vince in solitaria la mass start di Annecy!

Ultima gara dell’anno solare andate in scena sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia). Nell’Alta Savoia il massimo circuito internazionale del biathlon ha salutato il 2025 nel giorno del solstizio d’inverno. In una giornata in cui il sole raggiunge il punto più basso nel cielo, segnando l’inizio della stagione invernale, la 15 km Mass Start maschile è stata illuminata da un raggio azzurro, rappresentato da Tommaso Giacomel.

Una vittoria per dispersione per il 25enne trentino, nella prima prova stagionale con partenza di massa. Giacomel ha dimostrato di saper gestire l’errore nella prima serie, mantenendo una costanza notevole nelle tre sessioni successive al poligono. Una lettura da campione: dopo aver trovato il bersaglio nel primo poligono in piedi, ha preso la decisione strategica di forzare sugli sci stretti, guadagnando secondi preziosi per affrontare l’ultima serie con la necessaria serenità.

Gioco, partita e incontro per il biathleta italiano, che ha concluso con un tempo di 33’35″1, in un arrivo trionfale con la bandiera tricolore, precedendo il francese Eric Perrot (0+0+0+0) di 18″1 e il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen (1+1+0+0) di 21″3, il quale ha effettuato un notevole recupero, superando all’arrivo il tedesco Justus Strelow (0+0+0+0) di 21″8. Al quinto posto si è classificato il leader della classifica generale, Johan-Olav Botn (1+1+0+0) a 25″4.

Per Giacomel si tratta della seconda vittoria stagionale e della terza in questo anno solare (2025), nonché del terzo podio in questa edizione della Coppa del Mondo. Il biathlon italiano può fregiarsi dopo tre appuntamenti del massimo circuito di 4 vittorie e nove piazzamenti tra i primi tre. Il classe 2000 può, inoltre, vantare il pettorale rosso (leader della classifica della Mass Start) ed è attualmente terzo nella graduatoria generale con 431 punti, alle spalle di Botn (560) e Perrot (447). L’altro azzurro, Lukas Hofer (1+0+1+1), ha concluso al 24° posto con un distacco di 1’59″6.