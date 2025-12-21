Tommaso Giacomel: “Sentivo la gente che mi tifava contro…Volevo prendermi un vantaggio”

Tommaso Giacomel saluta il 2025 in maniera trionfale nella 15 km Mass Start di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi dell’Alta Savoia, il 25enne trentino ha colto la sua seconda vittoria stagionale nel massimo circuito, la terza della carriera, rendendosi protagonista di una prova di alta qualità.

L’azzurro ha preceduto il francese Eric Perrot (0+0+0+0) di 18″1 e il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen (1+1+0+0) di 21″3, interpretando da grande campione la situazione nella frazione di fondo dopo il terzo poligono, assorbendo splendidamente l’errore nella prima sessione a terra. Giacomel, infatti, si è costruito un margine di sicurezza tale da poter affrontare l’ultima serie in piedi con la sufficiente serenità.

Un risultato che gli ha permesso di bissare la vittoria nella Sprint di Hochfilzen (Austria) e di portare i podi stagionali a quota 3, parlando di gare individuali. Grazie a questo risultato, il biathleta tricolore ha conquistato il pettorale rosso, in qualità di leader della classifica di specialità (Mass Start), ed è terzo nella graduatoria generale di Coppa del Mondo.

“E’ qualcosa di incredibile, vincere qui credo che fosse il mio sogno più grande nel biathlon. Devo dire che oggi mi sentivo abbastanza imbattibile“, le prime parole di Tommaso. Analizzando la gara: “L’errore a terra è stata colpa mia, non c’entra il vento o altro, solo colpa mia. E sono semplicemente orgoglioso di come ho gestito le successive situazioni ed i poligoni in piedi. Ho voluto prendermi un vantaggio, anche piccolo e sentivo la folla che tifava per gli altri e non per me… è stato qualcosa di davvero incredibile“.