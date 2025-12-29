LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: prima gara fondamentale per la classifica

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 in programma a Oberstdorf, in Germania. Ha inizio dunque quest’oggi la 74esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni la prima serie sarà disputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie.

Il rito d’inverno più iconico del salto con gli sci, che come da tradizione prende il via da Oberstdorf, in Germania. Per la 72ª volta nella sua storia, la manifestazione viene battezzata dallo Schattenbergschanze, il celebre “trampolino della Montagna Ombrosa”, eccezione fatta soltanto per la prima e la ventesima edizione. La tappa inaugurale non è mai una gara come le altre. Oberstdorf è un giudice severo, capace di indirizzare subito il destino della Tournée. I numeri lo confermano: le ultime 18 edizioni sono state vinte da un atleta salito sul podio nella prova d’apertura, e nel XXI secolo nessuno è mai riuscito a conquistare l’Aquila d’Oro partendo oltre la quarta posizione nella classifica della prima gara. Un dato che rende la sfida iniziale già decisiva.

Il motivo sta anche nelle peculiarità tecniche dello Schattenbergschanze. Il trampolino non fornisce quota in uscita dal dente, limitando l’altezza della parabola di volo e privilegiando precisione, sensibilità e capacità di lettura delle condizioni. L’aria soffia spesso alle spalle, ma non mancano improvvise finestre di vento frontale, capaci di ribaltare le gerarchie e premiare chi si trova in stanga nel momento giusto. Un contesto che amplifica l’importanza di sensazioni e timing, elementi centrali in questa disciplina. In questo scenario si inserisce il duello che ha caratterizzato l’inizio di stagione, quello tra Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi, veri riferimenti tecnici delle prime settimane di Coppa del Mondo. Lo sloveno ha mostrato una continuità quasi spietata, trasformando il talento in rendimento costante, mentre il giapponese ha costruito la propria forza su solidità e regolarità di piazzamento, senza mai uscire dal radar delle posizioni che contano. Non è un caso che entrambi abbiano beneficiato del giro di vite regolamentare della FIS sui materiali, che ha premiato chi possiede qualità di volo pure e pulizia esecutiva.

Con l’avvio ufficiale della Tournée, però, le certezze si azzerano. Quanto visto tra Lillehammer ed Engelberg diventa un riferimento, non una garanzia. L’impressione è che Prevc sia già vicino al proprio picco, mentre Kobayashi possa avere ancora margine di crescita, soprattutto in una competizione dove pressione, fiducia e percezione del volo pesano quanto la condizione atletica. Sarebbe però riduttivo restringere il campo ai due nomi di vertice. Anže Lanišek e Philipp Raimund rappresentano alternative credibili, saltatori capaci di inserirsi nella lotta partendo da una seconda fila solo apparente. E resta sempre viva l’incognita Austria, squadra che anche nei momenti meno brillanti ha dimostrato di saper alzare l’asticella quando la posta è massima.

In questo quadro spicca una assenza pesante, quella dell’Italia. La nazionale maschile ha scelto una strada netta e strategica: rinunciare alla tappa di Oberstdorf per concentrarsi sulla preparazione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fino al 30 dicembre, gli azzurri si alleneranno sui trampolini olimpici di Predazzo, sfruttando il vantaggio di gareggiare in casa tra poco più di un anno. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha individuato in Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon gli uomini su cui puntare per il resto della manifestazione. Il loro debutto avverrà dalla seconda tappa di Garmisch-Partenkirchen (31 dicembre–1° gennaio), prima di affrontare Innsbruck (3-4 gennaio) e il gran finale di Bischofshofen (5-6 gennaio).

Il loro debutto avverrà dalla seconda tappa di Garmisch-Partenkirchen (31 dicembre–1° gennaio), prima di affrontare Innsbruck (3-4 gennaio) e il gran finale di Bischofshofen (5-6 gennaio).