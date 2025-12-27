Salto con gli sciSport Invernali
Salto con gli sci, l’Italia salterà la prima tappa della Tournée. Allenamenti a Predazzo per gli azzurri
L’Italia del salto con gli sci punta tutto sugli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e cerca di sfruttare nel migliore dei modi il vantaggio di gareggiare in casa, effettuando una scelta forte ma tutto sommato comprensibile. La squadra maschile rinuncerà infatti alla prima tappa della Tournée dei 4 Trampolini, saltando la trasferta di Oberstdorf per allenarsi sui trampolini a cinque cerchi di Predazzo fino al 30 dicembre.
Il direttore tecnico Ivo Pertile ha selezionato Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon per partecipare alle tre tappe successive della 74ma edizione della Tournée, a partire da Garmisch-Partenkirchen (31 dicembre-1° gennaio) fino al gran finale di Bischofshofen (5-6 gennaio) con in mezzo l’appuntamento di Innsbruck (3-4 gennaio).
Calendario diverso per il massimo circuito femminile, che affronterà una versione ridotta della mitica Vierschanzentournee con due sole tappe in Germania nel giro di poche ore: Garmisch il 31 dicembre e Oberstdorf il 1° gennaio. L’Italia verrà rappresentata nel Two Nights Tour da Annika Sieff e dalla rientrante Martina Zanitzer.