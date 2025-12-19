LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-season

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Stella Rossa e Virtus Bologna, partita valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega 2025/2026. Nuovo esame di maturità per le V nere che provano ad avvicinare ulteriormente il decimo posto, l’ultimo che mette in palio un pass per accedere almeno ai play-in.

La Virtus Bologna prova a dare continuità al bel successo in trasferta contro il Partizan. Meno di 48 ore fa la formazione bolognese è stata grande protagonista proprio a Belgrado contro l’altra squadra della capitale serba, vincendo 86-68 e trovando l’immediato riscatto dopo la sconfitta casalinga con l‘Hapoel Tel-Aviv (74-79) e la battuta d’arresto in campionato nel big match con l‘EA7 Milano (74-63).

La Stella Rossa è reduce da due sconfitte consecutive in Eurolega. Nelle ultime due giornate del massimo campionato europeo la formazione serba è stata battuta prima dal Partizan per 79-76 e poi dall’Hapoel Tel Aviv per 84-78. Nel mezzo la squadra di Belgrado ha trovato un netto successo in campionato contro lo Spartak Subotica per 93-77.

L'incontro tra Stella Rossa e Virtus Bologna è in programma alla Beogradska Arena di Belgrado con la palla a due prevista per le 20.45.