LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame in chiave playoff

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di diciassettesimo turno di Eurolega 2025-2026 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Fenerbahce. Al PalaLido/Allianz Cloud arrivano i Campioni d’Europa in carica, ed è una sfida dal grande peso specifico.

Sia per l’una che per l’altra, infatti, ci sono in ballo punti importanti vista la zona playoff che è al momento direttamente nella vista delle due squadre, ad oggi destinate al play-in. E per certi versi è anche la partita degli assenti. Ce ne sono diversi: al Fenerbahce mancano Wilbekin, Jantunen, Bitim e Bango, per Milano out (a lungo) Sestina e varie questioni da verificare nel prepartita.

Davvero importante la performance dell’EA7 contro il Real Madrid, che ha segnato il ritorno a Piazza Stuparich, il luogo dove la leggenda Olimpia ha iniziato a costruirsi prima dell’arrivo delle grandi arene, dal crollato Palazzone di San Siro fino al Forum di Assago. Dall’altra parte, il Fenerbahce intende riscattare una sconfitta decisamente balorda contro il Panathinaikos, in cui è passato dal concedere 9 punti nel terzo quarto al lasciarne fare 31 nell’ultimo.

Così Peppe Poeta dalle pagine del sito ufficiale di Milano a proposito della partita che segna, tra le altre cose, il ritorno di Nicolò Melli da avversario: “Sarà un altro test estremamente impegnativo per noi contro una squadra che si presenta da sola, avendo vinto il titolo europeo la passata stagione. Il Fenerbahce ha la miglior organizzazione difensiva di tutta l’EuroLeague, è ben allenata e ha un alto livello di fisicità che sa come usare. Per noi la capacità di attaccare la loro difesa con un buon ritmo sarà fondamentale“.

La palla a due tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Fenerbahce si alzerà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!