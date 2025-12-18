Basket, la Virtus Bologna rimane a Belgrado per affrontare la Stella Rossa in Eurolega e calare il bis

A circa 48 ore dal successo contro il Partizan Belgrado, la Virtus Bologna rimane nella capitale serba per affrontare l’altra squadra ovvero la Stella Rossa nel venerdì sera di Eurolega per il secondo impegno settimanale – palla a due alle ore 20:45.

Dopo il primo ko casalingo della settimana scorsa contro la capolista Hapoel Tel Aviv (74-79) le V-nere hanno rialzato immediatamente la testa con una vittoria convincente contro il Partizan Belgrado (68-86) grazie ai 20 punti di uno scatenato Carsen Edwards e ai 14 punti equamente divisi tra Matt Morgan e Derrick Alston Jr. Il record attuale dei bolognesi è di 8-8 che li colloca in dodicesima posizione per cui ancora in corsa per un posto ai play-in. Sfida speciale per Dusko Ivanovic che ritrova la sua ex squadra guidata nel 2022-2023 con cu ha vinto anche una Coppa di Serbia, con il coach serbo che si affiderà ancora alle fiammate di Edwards e alla verve offensiva di Derrick Alston Jr. e di Alen Smailagic.

Situazione leggermente in classifica per la Stella Rossa, con i balcanici che hanno iniziato discretamente bene la stagione in Eurolega ritrovandosi addirittura in settima piazza con 9-7 di score quindi in piena lotta per la post-season. I biancorossi sono però reduci da tre ko consecutivi contro Barcellona (79-89), contro gli acerrimi rivali del Partizan (79-76) e con l’Hapoel Tel Aviv (84-78) nonostante un mai domo Jared Butler autore di 20 punti in un paio di occasioni. Tra le fila della Stella Rossa troviamo anche un ex della partita come Semi Ojeleye, mentre non sarà della partita l’altro ex ovvero Ognjen Dobric ancora fermo ai box per infortunio. Da tenere sotto stretta osservazione anche Codi Miller-McIntyre e Jordan Nwora, con Donatas Motjejunas a dare man forte dal perimetro ma non solo.