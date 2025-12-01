LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: subito Ceccon, Martinenghi, Cerasuolo, Curtis e Quadarella!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Scatta l’Europeo in vasca corta e c’è subito tanta Italia in gara, con buone possibilità di muovere il medagliere fin dalla prima giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali.

Si apre l’ultima grande rassegna internazionale del 2025: gli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, primo vero snodo verso il 2026 che porterà all’Olimpiade di Los Angeles. Sei giorni di gare, ritmo serrato e un mix di big e giovani talenti accompagnano la spedizione italiana, profonda e ambiziosa, decisa a misurare il proprio livello tecnico e puntare a un ruolo da protagonista nel medagliere. La prima giornata si apre con i 400 stile libero femminili, dove l’Italia si affida a Simona Quadarella, Anna Chiara Mascolo e alla giovane Alessandra Mao, al debutto internazionale. La romana, accreditata con il terzo tempo, insegue un posto da podio alle spalle della favorita Isabel Gose, mentre Quadarella – forte nei 400 anche in corta – può inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Mascolo ha i mezzi per entrare nelle prime otto e giocarsi la finale diretta. Nei 400 stile maschili il livello si alza ulteriormente: l’uomo da battere è Duncan Scott, unico sotto i 3’35”. L’Italia risponde con Marco De Tullio, che ha concrete possibilità di centrare la finale, e con Filippo Megli, chiamato a una gara d’attacco per avvicinare tempi da protagonista. Accanto a loro una concorrenza fittissima con Henveaux, Rapsys e diversi atleti sotto i 3’40.

Lo sprint entra nel vivo con i 50 farfalla donne. L’Italia porta in acqua l’esperienza di Silvia Di Pietro e il talento in crescita di Sara Curtis, mentre le favorite sono Beryl Gastaldello e l’olandese Tessa Giele, con Hansson e Koehler a completare un parterre tecnico di altissimo livello. L’obiettivo delle azzurre è centrare la finale e poi provare a inserirsi nella lotta per le medaglie. Nei 50 farfalla maschili si alza ulteriormente la temperatura: guida il ranking lo svizzero Noè Ponti, davanti a Szabo e Grousset. L’Italia si presenta con Michele Busa, terzo tempo d’iscrizione e in grande condizione, e con Simone Stefanì, affiancati da Francesco Lazzari che punta alla semifinale. Per Busa il podio è un obiettivo possibile, ma la densità dei tempi sotto i 22”50 rende ogni turno decisivo.

Nei 100 rana donne l’Italia arriva senza le sue stelle: fuori Pilato, Angelini e Bottazzo, resta in gara la giovane Irene Burato, chiamata a una prova di crescita personale in una specialità guidata dall’estone Eneli Jefimova e dalla fuoriclasse Ruta Meilutyte. L’obiettivo è entrare in semifinale in un contesto di altissimo livello. Molto più competitive le ambizioni azzurre nei 100 rana maschili: Simone Cerasuolo, argento mondiale, è il secondo tempo d’iscrizione, seguito da Ludovico Blu Art Viberti e Nicolo Martinenghi. Favorito l’olandese Caspar Corbeau, autore di un eccezionale 55”55. Gli italiani hanno tutti tempi da finale, ma soltanto due potranno accedervi.

Nei 200 dorso donne l’Italia non presenta atlete: fari puntati sulla spagnola Carmen Weiler Sastre e sulla francese Pauline Mahieu, con Katie Shanahan a caccia del podio. Tutt’altra storia nei 200 dorso maschili, dove l’Italia schiera la coppia più forte del continente: Thomas Ceccon, leader d’iscrizione e campione olimpico, e Lorenzo Mora, secondo tempo. Con l’assenza dell’ungherese Kos, i principali avversari sono i francesi Tomac e Ndoye-Brouard, mentre il giovane Christian Bacico offre ulteriore profondità. L’Italia punta apertamente al doppio podio. La giornata si chiude con le 4×50 stile libero. Le donne, pur senza Tarantino e Menicucci, potranno contare su un quartetto composto da Curtis, Di Pietro, Cocconcelli e una giovane da definire. Le favorite restano Paesi Bassi, Svezia, Germania e Gran Bretagna. Al maschile, invece, l’Italia è la squadra da battere: Deplano, Zazzeri, D’Ambrosio e Ceccon formano un quartetto da titolo, con Olanda, Francia e Germania pronte a contendere il trono ma consapevoli della forza azzurra.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la prima sessione dedicata alle batterie e dalle 19.00 è in programma la prima sessione di finali e semifinali. Buon divertimento!