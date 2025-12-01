Nuoto, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino assenti agli Europei in vasca corta: in corso la sospensione

La Nazionale italiana di nuoto inizierà domani l’ultima competizione internazionale di questo 2025. Fino al 7 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta terranno banco a Lublino (Polonia) e la compagine del Bel Paese vorrà rispondere presente al meglio delle proprie possibilità. Una formazione, però, che dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti del proprio “roster”.

Tra queste defezioni ci sono anche quelle di Benedetta Pilato e di Chiara Tarantino, al centro dell’attenzione per una vicenda la scorsa estate di cui entrambe avrebbero voluto fare a meno. Il riferimento è al fermo delle atlete per furto a Singapore da parte della polizia aeroportuale.

La Procura della Federnuoto aveva aperto un’indagine interna alla ripresa delle attività del Procuratore, con l’obiettivo di chiarire nel dettaglio i fatti e, se necessario, demandare al Tribunale Federale eventuali provvedimenti nei confronti delle ragazze.

Le due azzurre, da questo punto di vista, avevano avuto un approccio comunicativo opposto dopo quanto accaduto. Pilato aveva sfruttato i propri canali social per chiarire e difendersi dalle accuse; Tarantino, invece, aveva scelto il silenzio, disattivando i propri profili, vista anche l’appartenenza al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

Il 9 ottobre è arrivata la comunicazione del provvedimento disciplinare nei confronti delle nuotatrici: “Nell’ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del CONI, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. Tenuto conto dei fatti emersi dall’inchiesta e dell’atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità, la Procura ha determinato la sospensione in 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna“.

Tarantino e Pilato oltre a saltare la rassegna continentale in Polonia, a partire dal 9 ottobre 2025 e fino al 9 gennaio 2026 non potranno allenarsi in centri o strutture federali e nemmeno essere seguito da un allenatore o membri dello staff federali che prenderà loro i tempi o potrà dar loro consigli. Le due ragazze potranno nuotare esclusivamente in impianti pubblici o non affiliati alla FIN per mantenere lo stato di forma.