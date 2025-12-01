Nuoto, Thomas Ceccon senza il grande avversario Kos agli Europei in vasca corta: le gare a cui è iscritto

Gli Europei in vasca corta di Lublino (2-7 dicembre) rappresentano per Thomas Ceccon un passaggio chiave verso il 2026 di transizione, che porterà all’Europeo di Parigi e successivamente alla lunga rotta verso Los Angeles 2028. In Polonia il campione olimpico veneto troverà un contesto tecnico particolare, reso ancora più interessante dalla rinuncia dell’ungherese Hubert Kos, il suo avversario più atteso nelle gare a dorso e uno dei talenti emergenti del nuoto mondiale.

Kos, allievo di Bob Bowman e dominatore di 100 e 200 dorso nelle recenti tappe di Coppa del Mondo negli Stati Uniti, ha scelto di non partecipare alla rassegna continentale. Una decisione che cambia gli equilibri: senza di lui (e senza Kliment Kolesnikov, visto che i russi non ci saranno), Ceccon diventa a tutti gli effetti l’uomo da battere, forte del titolo olimpico nei 100 dorso e di una continuità di rendimento che lo ha elevato tra i migliori interpreti al mondo.

A Lublino, Ceccon sarà iscritto individualmente ai 100 e 200 dorso, le sue due specialità principali. I 100 dorso restano il suo territorio naturale, la gara in cui ha costruito la propria identità internazionale; nei 200 dorso, invece, ha compiuto una crescita esponenziale, affinando gestione del ritmo, virate e subacquee, elementi oggi decisivi per competere ai massimi livelli.

La rinuncia di Kos apre un varco importante, ma non un’autostrada. Gli avversari europei non mancheranno e proveranno a sfruttare l’assenza dell’ungherese, anche se per qualità tecnica, stato di forma e risultati recenti, Ceccon rimane il riferimento assoluto. Oltre ai suoi impegni individuali, Ceccon sarà fondamentale nelle staffette azzurre, settore in cui l’Italia punta forte. La sua versatilità permetterà allo staff tecnico di impiegarlo dove necessario: frazioni a farfalla, dorso o stile libero, a seconda delle esigenze e della strategia. La capacità dell’azzurro di garantire prestazioni di livello mondiale anche fuori dal dorso lo rende un valore aggiunto imprescindibile.

Questi Europei non decreteranno gerarchie definitive in vista delle Olimpiadi, ma sono una tappa significativa nel percorso del veneto: un’occasione per confermare la sua leadership continentale, per misurarsi senza il rivale più temibile e per testare la condizione in un contesto comunque competitivo. L’assenza di Kos aumenta le responsabilità, ma anche il potenziale: Ceccon arriva a Lublino con il vento del pronostico dalla sua parte e con l’opportunità di lasciare un segno ancora più forte sulla stagione.