Wierer: “Mi sento diversa. Tornare a 40 anni come Vonn?”. Vittozzi: “Sto entrando dentro la gara”

L’Italia si è distinta nella sprint femminile di Le Grand Bornard, prova che ha aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di biathlon nella località francese. Dorothea Wierer ha conquistato uno splendido terzo posto alle spalle della svedese Hanna Oeberg e della francese Lou Jeanmonnot, mentre Lisa Vittozzi ha terminato in quarta posizione. Le azzurre hanno chiuso la gara senza commette errori al poligono, distaccate rispettivamente di 11.4 e 14.9 secondi dalla vincitrice: questi saranno i ritardi con cui partiranno nell’inseguimento in programma sabato 20 dicembre (ore 12.15).

Dorothea Wierer, confermatasi ai vertici dopo la vittoria nell’individuale di Oestersund, ha dichiarato attraverso i canali federali: “Non mi aspettavo questa continuità ad alto livello, soprattutto oggi che mi sentivo le gare pesanti ad inizio gara: trovare due poligoni preciso e rapidi è stato fondamentale. Sicuramente si tratta di una partenza buona in questa stagione, sotto molti aspetti: in piedi sto sparando bene, mi sono concentrata su alcuni dettagli che l’anno scorso mi sono mancati. Ogni giorno mi sento diversa, spero di riuscire a riprendere le energie dopo Natale e di farmi trovare al meglio a febbraio. Tornare a più di 40 anni come Vonn? No, non credo proprio”.

Grande soddisfazione anche da parte di Lisa Vittozzi: “Ho cercato di fare il mio e di gestire al meglio la gara, dando il 100% e sono contenta della mia prestazione. Sono contenta di aver sparato bene, poi naturalmente complimenti a chi è mi è arrivata davanti. Nelle prime gare avevo bisogno di sciogliermi, ora sto entrando meglio dentro la gara e credo che andrà sempre meglio. Oggi inizio a sentire la stanchezza, ma sto sciando bene: nel finale forse sentivo che mi mancavano un po’ di energie. Mi fa piacere essere lì davanti, sono contenta di questa continuità”.