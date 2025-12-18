Jannik Sinner entra nell’Enciclopedia Treccani! Un neologismo in suo onore

Finale di anno solare davvero ricco di soddisfazione per Jannik Sinner: dopo aver ricevuto il riconoscimento ATP come tennista preferito dai tifosi ed essere stato incoronato Campione del Mondo dall’ITF (la Federazione Internazionale di tennis lo ha preferito a Carlos Alcaraz, nonostante lo spagnolo sia prima nel ranking ATP e dunque numero 1 del mondo per l’Associazione dei Tennisti Professionisti), oggi il fuoriclasse altoatesino è entrato nell’Enciclopedia Treccani, uno dei punti di riferimento del sapere e della cultura.

Nel libro dell’anno Treccani 2025 sono stati inseriti alcuni neologismi, all’interno della sezione “Le parole dell’anno”. Si tratta di lemmi molto recenti, come ad esempio keybox, affidopoli, pro-Pal, la qualunque, droga degli zombie e il sempre più gettonato “ingiocabile”, come tributo proprio a Sinner: questo termine è ormai di uso comune per descrivere il tennista come imbattibile e viene utilizzato anche in altri ambiti.

L’Istituto della Enciclopedia Italiana ha operato le proprie scelte analizzando con cura cronaca, politica, tecnologica, economia, sport, cronaca, cultura, cinema e altri ambiti. Nelle prestigiose pagine figurano, a titolo di esempio, “maranza” (giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga) e il celebre “occhi spaccanti” attribuito a Raoul Bova.