SEMPRE IN ALTO! Dorothea Wierer terza davanti a Lisa Vittozzi nella sprint di Annecy!

La gara d’apertura del programma di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, la 7.5 km sprint femminile, premia la svedese Hanna Oeberg, che precede la padrona di casa transalpina Lou Jeanmonnot, seconda, ma fa festa anche l’Italia. Gradino più basso del podio per Dorothea Wierer terza, che precede la compagna di squadra Lisa Vittozzi, quarta, mentre va a punti anche Rebecca Passler, 24ma, infine manca la top 40, ma disputerà la pursuit di sabato anche Samuela Comola, 44ma.

Le prime sei dell’ordine d’arrivo trovano lo zero al poligono: vince la svedese Hanna Oeberg, che si impone con il tempo complessivo di 19’24″9, andando a precedere la padrona di casa transalpina Lou Jeanmonnot, seconda a 3″3. Derby in casa Italia per il terzo gradino del podio: a spuntarla è Dorothea Wierer, terza a 11″4, che precede la connazionale Lisa Vittozzi, quarta a 14″9, con le azzurre brave a precedere la slovacca Paulina Fialkova Batovska, quinta a 16″2.

Ritardo superiore per la finlandese Suvi Minkkinen, sesta a 27″0, mentre paga a caro prezzo un errore a terra la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, settima a 27″5. Ottava la norvegese Karoline Offigstad Knotten, con 10/10 al tiro, a 30″1, davanti alla connazionale Maren Kirkeeide, nona con un errore in piedi, a 41″5. Incappa in un errore in piedi, ma va a punti anche l’azzurra Rebecca Passler, che si classifica 24ma a 1’07″4, infine manca la top 40, ma si qualifica comunque per la pursuit di sabato anche l’ultima italiana al via, Samuela Comola, 44ma, con un errore nella seconda serie, a 1’41″8.

In classifica generale difende il pettorale giallo la svedese Anna Magnusson, prima con 317, con un solo punto di margine sulla transalpina Lou Jeanmonnot, seconda con 316, mentre Dorothea Wierer è quarta a quota 290 e Lisa Vittozzi è sesta con 259. Nella graduatoria di specialità prende la testa proprio Jeanmonnot con 195, mentre Wierer è terza con 144 e Vittozzi è settima con 108.