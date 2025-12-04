Lando Norris non cambia verso Abu Dhabi: “Un weekend come un altro. Se non vincessi non ho rimpianti”

Lando Norris si è presentato concentrato e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina si andrà ad assegnare il titolo, con tre piloti ancora in lizza e l’inglese che cercherà di difendere il margine di vantaggio conquistato nelle ultime settimane.

Il portacolori del team McLaren si presenta all’atto conclusivo del campionato con 408 punti contro i 396 di Max Verstappen (-12) ed i 392 di Oscar Piastri (-16). Ci attende, quindi, un weekend da vivere davvero con il cuore in gola. Lando Norris sa che avrà tutto da perdere e, di conseguenza, dovrà farsi trovare pronto per l’appuntamento con la storia . Alle sue spalle “Super Max” sarà pronto a cercare il colpaccio, come già avvenuto nello scorso fine settimana a Lusail.

Nel corso della conferenza stampa odierna, che vedeva la partecipazione anche di Max Verstappen e Oscar Piastri, il pilota classe 1999 è partito dall’approccio a questo weekend: “Penso che lo vivrò come ogni altro appuntamento. Non cambierà nulla. Abbiamo rivisto il fine settimana di Lusail, abbiamo esaminato cosa non è andato, gli errori che abbiamo commesso ma anche le cose meno palesi sulle quali potremo migliorare. Ad ogni modo mi aspetto il medesimo lavoro di sempre, solo con più entusiasmo ed emozione all’interno del team”.

Lando Norris analizza i momenti nei quali può essere svoltata la stagione oppure dove può avere lasciato qualche punto: “Penso che ci siano sempre occasioni nelle quali lasci punti per strada e vorresti cambiare tutto. Forse un paio sono stati più evidenti degli altri. Su tutti, ovviamente, il Canada dove ho commesso un grave errore e ho lasciato punti pesanti. Penso anche alla Cina, dove ho sbagliato in qualifica, ma ad ogni modo penso che sia così per tutti. Penso anche al colpo di sfortuna di Zandvoort, oppure alla squalifica di Las Vegas, due colpi importanti a livello di classifica”.

La questione legata agli ordini di scuderia. Ci saranno ad Abu Dhabi? “Non abbiamo discusso di queste cose. Certo che se Oscar mi facesse passare in caso di bisogno ne sarei felice, ma non penso che lo chiederei. Se vincesse Max? Bravo lui, io riproverei l’anno prossimo. A parti invertite penso che io lo farei perché sono fatto così, ma davvero non è una questione importante al momento. Il rapporto con Oscar? Penso che abbia un bellissimo atteggiamento verso ogni cosa. Lo trovo sempre molto calmo e rilassato e lo ammiro molto per questo”.