F1, statistiche GP Abu Dhabi 2025. Qualifica cruciale, chi non parte davanti è spacciato!

Per la dodicesima volta consecutiva (e per la quattordicesima negli ultimi diciassette anni), il Mondiale di Formula Uno si compirà con il Gran Premio di Abu Dhabi. La gara è, pertanto, talvolta stata decisiva per le sorti iridate. I titoli piloti assegnati negli Emirati Arabi Uniti sono stati quattro (2010, 2014, 2016, 2021), ma è capitato di vedere anche una sfida esclusivamente per il Mondiale costruttori (2024).

L’appuntamento è giunto alla sua 17ma edizione, essendo stato battezzato nel 2009. A seguire, non ha mai mancato l’appello del Circus. Generato dalla globalizzazione della F1, il suo concepimento avvenne nel 2007. Furono necessari due anni di gestazione per completare il faraonico autodromo sull’isola di Yas, situata a una trentina di chilometri da Abu Dhabi.

Questo GP è dotato di una caratteristica unica. È l’unico a iniziare con la luce naturale per poi concludersi in notturna. Il tramonto non è solo una dinamica scenica. L’abbassamento della temperatura dell’asfalto è sensibile e questa situazione ha, talvolta, influito in maniera decisiva sul rendimento degli pneumatici.

I NUMERI DI YAS MARINA

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (5)

Il britannico ha trionfato nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (5)

L’inglese è stato il più rapido nel 2009, 2012, 2016, 2018, 2019.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Yas Marina.

5 – HAMILTON Lewis (2011, 2014, 2016, 2018, 2019)

4 – VERSTAPPEN Max (2020, 2021, 2022, 2023)

1 – BOTTAS Valtteri (2017)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position a Yas Marina.

5 – HAMILTON Lewis (2009, 2012, 2016, 2018, 2019)

4 – VERSTAPPEN Max (2020, 2021, 2022, 2023)

1 – BOTTAS Valtteri (2017)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio a Yas Marina.

10 (5-4-1) – HAMILTON Lewis

6 (4-1-1) – VERSTAPPEN Max

4 (0-3-1) – LECLERC Charles

3 (1-1-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-2-0) – ALONSO Fernando

2 (0-0-2) – SAINZ Carlos Jr.

1 (1-0-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – RUSSELL George

Team con più vittorie: RED BULL (7)

Il Drink Team ha primeggiato con Sebastian Vettel (2009, 2010, 2013) e Max Verstappen (2020, 2021, 2022, 2023).

Team con più pole position: RED BULL (7)

La struttura di Milton Keynes è risultata la più rapida sul giro secco con Sebastian Vettel (2010, 2011), Mark Webber (2013) e Max Verstappen (2020, 2021, 2022, 2023).

Team in griglia con vittorie a Yas Marina.

7 – Red Bull

6 – Mercedes

2 – McLaren

Team in griglia con pole position a Yas Marina.

7 – Red Bull

6 – Mercedes

3 – McLaren

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 11 occasioni (68,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 15 occasioni (93,8%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– L’unico pilota non partito dalla prima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abu Dhabi è Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dalla quarta casella.

Va tuttavia rimarcata una singolare inversione di tendenza.

– Nelle prime 6 edizioni (2009-2014), il poleman ha vinto solo 1 volta.

– Nelle ultime 10 (2015-2023), chi è scattato dalla prima casella ha sempre trionfato!

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

HAMILTON Lewis

McLaren (2011); Mercedes (2014, 2016, 2018, 2019)