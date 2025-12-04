F1, GP Abu Dhabi 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il Mondiale 2025 di F1 giunge al proprio atto finale. Il sipario sulla stagione calerà a Yas Marina, dove nel fine settimana del 5, 6 e 7 dicembre si disputerà il Gran Premio di Abu Dhabi. Il faraonico autodromo mediorientale ha ormai assunto in pianta stabile il ruolo di epilogo, in quanto lo ricopre ininterrottamente dal 2014.

La particolarità della gara degli Emirati Arabi Uniti è rappresentata dal fatto di essere l’unica a cominciare con luce naturale e a terminare dopo il tramonto. La dinamica talvolta ha influito in maniera determinante nel rendimento degli pneumatici, cambiando i valori in campo tra le varie monoposto a seconda della temperatura, una volta calato il Sole.

Nel 2024 si registrò la vittoria di Lando Norris (McLaren). Il britannico precedette le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che si attestarono rispettivamente al secondo e al terzo posto. A conti fatti, è stata la miglior prestazione di sempre per la Scuderia di Maranello, che qui non ha mai vinto! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Città di Las Vegas in TV.

GP ABU DHABI F1 – GUIDA TV8

Sabato 6 dicembre

Ore 17:30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 7 dicembre

Ore 17:00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP ABU DHABI F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Abu Dhabi.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara mediorientale. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento degli Emirati Arabi Uniti potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Abu Dhabi, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP ABU DHABI F1 2025

VENERDI’ 5 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10:30 F1, Prove Libere 1

Ore 14:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 6 DICEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11:30 F1, Prove Libere 3

Ore 15:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 7 DICEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14:00 F1, Gara