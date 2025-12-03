F1, Frederic Vasseur: “A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo”

Si è prossimi ai titoli di coda nel Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, verrà scritta la parola fine sul campionato e il verdetto più importante ancora deve essere emesso. Chi vincerà il titolo tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri?

Al termine del prossimo GP avremo questa risposta. Di sicuro, la Ferrari non sarà della partita per l’iride. Una stagione molto deludente per la scuderia di Maranello e pensare di chiudere con un successo nell’ultimo atto stagionale appare quasi irrealistico. La SF-25 si è rivelata una macchina scarsamente prestazionale, non mettendo nelle condizioni il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton di lottare per le posizioni che contano.

Si arriva al week end col morale sotto i tacchi, visti i risultati a Lusail (Qatar). Il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, cerca di tenere alto il livello della motivazione. Questo traspare dalle sue parole, in presentazione del fine-settimana: “Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo e, come team, cercheremo di chiudere il Campionato in modo positivo“, ha dichiarato l’ingegnere francese (fonte: sito della Ferrari).

Non resta che attendere i riscontri della pista, in considerazione di quelli che sono i valori già noti di questo Mondiale in cui il team del Cavallino Rampante non si è espresso secondo le aspettative.