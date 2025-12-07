Hockey pista, Bassano non sbaglia e torna in testa nella Serie A1, bene Monza

Va in archivio un sabato particolarmente ricco nella Serie A1 2025.2026 di hockey su pista. In occasione del decimo turno infatti praticamente tutte le squadre sono scese in campo fatta eccezione per Trissino, impegnata domani nel posticipo, dove sfiderà Castiglione.

Non ha mancato l’appuntamento con la vittoria in tal senso Bassano che, in attesa di domani, è ritornata al comando della classifica dopo aver battuto Saronno fuori casa per 1-3. Molto bene anche la terza della classe Monza, passata sul campo di Giovinazzo per 2-4.

Frena invece Viareggio, bloccata sul 2-2 in casa del Lodi. Sorride poi Grosseto, particolarmente brillante sulla pista di Breganze passando con il risultato di 5-10. Successo netto infine per Forte dei Marmi, squadra che ha stampato un mortifero 5-1 contro il Novara, mentre Follonica e e Valdagno si sono divise la posta con un pirotecnico 5-5.

La Serie A1 tornerà domani, domenica 7 dicembre. Di seguito la classifica provvisoria.

SERIE A1 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA