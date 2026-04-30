Hockey pista: i playoff di Serie A1 iniziano con l’acuto del Trissino e i blitz di Lodi e Monza

Le gare -1 dei playoff della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista hanno espresso i loro verdetti. I quarti di finale, al meglio delle tre partite, hanno già dato un primo indirizzo alle serie in corso.

Trissino ha travolto il Follonica 11-1, mentre Lodi e Monza sono passate in trasferta rispettivamente contro Viareggio (2-4) e Valdagno (2-3). Con lo score di 4-2, infine, il Bassano ha avuto la meglio sul Novara.

Dal 30 aprile al 3 maggio le gare -2 che potrebbero essere già decisive per capire le prime squadre qualificate verso le semifinali. Di seguito il riepilogo dei tabellini e del calendario delle varie sfide.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF- QUARTI DI FINALE, GARA-1 – Programma e Designazioni Arbitrali

PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA-1 – Martedì 28 Aprile 2026 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA = 11-1 (5-1, 6-0)

Trissino: Zampoli, Cocco (C), Silva G, Gavioli D, Mendez – Morais, Almeida, Malagoli, Boscaro, Sgaria B – All. Pinto J

Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D, Bracali C, Fantozzi, Banini F – Vega, Pagnini F, Maggi A, Pascual, Rubega – All. Silva S

Marcatori: 1° tempo: 4’23” Cocco (TRI), 12’58” Malagoli (TRI), 13’19” A,meida (TRI), 14’54” Morais (TRI), 17’37” Malagoli (sup.num) (TRI), 21’07” Banini F (FOL) – 2° tempo: 3’59” Malagoli (TRI), 4’37” Almeida (TRI), 8’18” Cocco (TRI), 8’40” Mendez (TRI), 9’18” Almeida (TRI), 14’45” Gavioli (inf.num) (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 17’16” Fantozzi (2′) (FOL) – 2° Tempo: 13’30” Mendez (2′) (TRI)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA-1 – Martedì 28 Aprile 2026 – ore 20:45 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

C.G.C. VIAREGGIO – BCC CENTROPADANA LODI = 2-4 (Serie 0-1)

CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Rosi, Torner, Muglia – Cinquini E, Lombardi, Poletti Fra, Larini, Poletti Fil – All. De Gerone

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Compagno, Borgo, Faccin – Borregan, Giovannetti, Nadini, Broglia – All. Porchera

Marcatori: 1° tempo: 4’35” Compagno (LOD), 11’37” Muglia (inf.num) (CGC), 18’04” Antonioni (sup.num) (LOD), 22’53” Compagno (sup.num) (LOD) – 2° tempo: 8’29” Faccin (LOD), 10’32” Muglia (CGC)

Espulsioni: 1° tempo: 8’43” Antonioni (2′) (LOD), 11’28” Torner (2′) (CGC), 17’24” Torner (2′) (CGC), 21’26” D’Anna (2′) (CGC)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)



WHY SPORT VALDAGNO – TEAMSERVICECAR MONZA = 2-3 (1-0, 2-2)

Why Sport Valdagno: Vieira, Seixas, Sanches, Crocco N, Honorio – Diquigiovanni (C), Piccoli Giu, Crocco F, Tomba, Vallortigara – All. Mascarenhas

TeamServiceCar Monza: Velaquez, Galimberti (C), Marzonetto, Bielsa, Olmos – Zucchetti, Pesavento, Colamaria, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz

Marcatori: 1° tempo: 0’21” Honorio (VAL) – 2° tempo: 4’44” Zucchetti (MNZ), 10’57” Bielsa (MNZ), 12’03” Piccoli (VAL), 19’16” Marzonetto (MNZ)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU) PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA-1 – Mercoledì 29 Aprile 2026 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)Why Sport Valdagno: Vieira, Seixas, Sanches, Crocco N, Honorio – Diquigiovanni (C), Piccoli Giu, Crocco F, Tomba, Vallortigara – All. MascarenhasTeamServiceCar Monza: Velaquez, Galimberti (C), Marzonetto, Bielsa, Olmos – Zucchetti, Pesavento, Colamaria, Gariboldi, Borgonovo – All. JaquierzMarcatori: 1° tempo: 0’21” Honorio (VAL) – 2° tempo: 4’44” Zucchetti (MNZ), 10’57” Bielsa (MNZ), 12’03” Piccoli (VAL), 19’16” Marzonetto (MNZ)Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU) PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA-1 – Mercoledì 29 Aprile 2026 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER BASSANO – TR AZZURRA NOVARA = 4-2 (3-2, 1-0)

Ubroker Bassano: Grimalt, Pozzato, Montigel, Ipinazar F, Giuliani – Riba, Posito, Scuccato (C), Cardella, Verona – All. Bertolucci A

TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), Moyano, Illuzzi, Torres – Brusa, Gavioli, Dinis, De Palo, Pigato – All. Tataranni

Marcatori: 1° tempo: 3’28” Torres (NOV), 7’10” Riba (BAS), 10’06” Posito (BAS), 16’19” Ipinazar F (sup.num) (BAS), 21’30” Illuzzi (rig) (NOV) – 2° tempo: 6’45” Riba (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 16’04” Torres (2′) (NOV)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate (MB) e Giacomo Vischio di Thiene (VI)

QUARTI DI FINALE – GARA-1 – Martedì 28 Aprile o Mercoledi 29 Aprile

Martedì 28 Aprile ore 20:45 – Quarto #1 – Hockey Trissino vs Innocenti Costruzioni Follonica = 11-1 (Serie 1-0)

Martedì 28 Aprile ore 20:45 – Quarto #3 – C.G.C. Viareggio vs Bcc Centropadana Lodi = 2-4 (Serie 0-1)

Mercoledì 29 Aprile ore 20:45 – Quarto #2 – Ubroker Bassano vs TR Azzurra Novara = 4-2 (Serie 1-0)

Mercoledì 29 Aprile ore 20:45 – Quarto #4 – Why Sport Valdagno vs TeamServiceCar Monza = 2-3 (Serie 0-1)