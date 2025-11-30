Seguici su
Hockey Pista

Hockey pista: Bassano travolge Breganze e torna in vetta nell’A1, bene anche Sarzana

Pubblicato

7 minuti fa

il

Bassano Breganze - Hockey pista - FISR / Michele Brunello

In attesa della gara di mercoledì prossimo fra Viareggio e Giovinazzo, la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista ha mandato in archivio anche i posticipi domenicali dell’8a giornata della stagione regolare.

Successo largo e pesante del Bassano, che schianta 7-1 il Breganze e torna in testa alla classifica: giallorossi trascinati dalla tripletta di Ipinazar. Nell’altra gara in agenda invece è arrivato il successo esterno del Sarzana, per 3-8, sulla pista del Castiglione: liguri scatenati con Rubio e Borsi sugli scudi.

Di seguito i tabellini, il recap del risultati e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 8  – Programma e Designazioni Arbitrali
Sabato 29 Novembre 2025 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto
C.P. GROSSETO 1951 – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA = 3-2 (2-1, 1-1)
CP Grosseto: Granados, Saavedra (C), Barbieri N, Barragan, Sillero – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Banini F, Vega – Pascual, Maggi A, Fabbri, Talarico, Rubega – All. Silva S
Marcatori: 1° tempo: 3’52” Banini F (FOL), 18’31” Barragan (GRO), 22’35” Saavedra (GRO) – 2° Tempo: 1’36” Banini F (FOL), 17’23” Barragan (GRO)
Espulsioni: 1° tempo: 18’59” Vargas (2′) (GRO) – 2° tempo: 23’24” Pascual (2′) (FOL)
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Giorgio Fontana di MilanoSabato 29 Novembre 2025 – ore 20:45 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara
TR AZZURRA NOVARA – AMATORI WASKEN LODI = 3-5 (3-3, 0-2)
TR Azzurra Novara: Fongaro, Gavioli G, Maniero, Torres, Illuzzi – Moyano, Dinis, Brusa (C), Fortina, Pigato – All. Tataranni
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Compagno, Borgo, Faccin – Giovannetti, Borregan, Nadini, Monticelli G, Porchera – All. Bresciani
Marcatori: 1° tempo: 1’31” Illuzzi (NOV), 7’09” Pinto (NOV), 7’32” Antonioni (LOD), 8’54” Giovannetti (LOD), 11’25” Gavioli (NOV), 14’37” Nadini (LOD) – 2° tempo: 9’13” Borregan (LOD), 19’56” Antonioni (LOD)
Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

Sabato 29 Novembre 2025 – ore 20:45 – Pala Lido di Valdagno (VI)
WHY SPORT H.C. VALDAGNO – H.C. FORTE DEI MARMI = 5-1 (3-0, 2-1)
Why Sport Valdagno: Vieira, Diquigiovanni (C), Sanches, Crocco N, Honorio – Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Bovo – All. Mascarenhas
Forte dei Marmi: Gnata (C), Duhalde, Ballestero D, Bozzetto, Lopez – Raffaelli, Checchetto, Ballestero G, Giovannelli T, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 1° tempo: 1’46” Honorio (VAL), 7’40” Sanches (VAL), 19’30” Diquigiovanni (VAL) – 2° tempo: 0’59” Piccoli Giu (VAL), 9’37” Raffaelli (FDM), 9’44” Honorio (VAL)
Espulsioni: 2° tempo: 8’04” Tomba (2′) (VAL), 20’21” Giovannelli T (2′) (FDM)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Domenica 30 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)
UBROKER BASSANO – HOCKEY BREGANZE = 7-1 (4-1, 3-0)
Ubroker Bassano: Verona, Montigel, Ipinazar F, Pozzato, Cardella – Giuliani, Posito, Ipinazar P, Scuccato, Grimalt – All. Bertolucci
Breganze: Tagliapietra Giu, Volpe T, Agostini P, Cairo, Costenaro – Tagliapietra Gio, Tagliapietra Ant, Agostini N, Volpe J, Todeschini (C) – All. Thiella
Marcatori: 1° tempo: 3’24” Pozzato (BAS), 9’18” Giuliani (BAS), 10’22” Tagliapietra Gio (BRE), 14’07” Scuccato (BAS), 19’52” Ipinazar F (BAS) – 2° tempo: 13’17” Ipinazar F (BAS), 16’43” Ipinazar F (BAS), 21’54” Posito (BAS)
Espulsioni: 2° tempo: 16’17” Cairo (2′) (BRE)
Arbitri: Davide Marcolin di Lusiana (VI) e Giacomo Vischio di Thiene (VI)

Domenica 30 Novembre 2025 – ore 20:45 – Casa Mora di Castiglione (GR)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – HOCKEY SARZANA = 3-8 (2-5, 1-3)
Blue Factor Castiglione: Saitta M, Maldini, Cabiddu, Lasorsa, Escobar – Esquibel, Cabella, Montauti F, Santoni, Irace – All. Bracali M
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Manrique, Tabarelli, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
Marcatori: 1° tempo: 5’52” Rubio (SAR), 8’22” De Rinaldis (SAR), 10’42” Rubio (SAR), 10’49” Escobar (CAS), 11’33” Tabarelli (rig) (SAR), 15’13” Manrique (SAR), 19’22” Cabiddu (CAS) – 2° tempo: 0’57” Tabarelli (SAR), 2’10” Lasorsa (CAS), 6’48” Borsi (SAR), 16’14” Borsi (SAR)
Espulsioni: 1° tempo: 22’08” Cabiddu (2′) (CAS), 11’50” Cabiddu (2′) (CAS), 21’33” Lasorsa (2′) (CAS)
Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

POSTICIPO 7A – Mercoledì 3 dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – HOCKEY TRISSINO
Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Matteo Galoppi di Follonica (GR)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Mchele Defronzo ed Emanuele Rossiello

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 9 – SABATO 29 NOVEMBRE, DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025, POSTICIPO 3 DICEMBRE

28/11/25 ore 21:00 H.R.C. Monza Hockey Trissino 2-8
29/11/25 ore 20:45 H.C. Valdagno H.C. Forte dei Marmi 5-1
29/11/25 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 Follonica Hockey 1952 3-2
29/11/25 ore 20:45 Azzurra Novara Amatori Wasken Lodi 3-5
30/11/25 ore 18:00 H.C. Castiglione Hockey Sarzana 3-8
30/11/25 ore 18:00 Hockey Bassano 1954 Hockey Breganze 7-1
17/12/25 ore 20:45 C.G.C. Viareggio A.F.P. Giovinazzo

CLASSIFICA GENERALE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare
1 Ubroker H.Bassano 1954 23 9 23 V-V-V
2 Hockey Trissino 22 8 50 V-P-V
3 TeamService Car H.R.C. Monza 20 9 12 V-V-S
4 C.G.C. Viareggio 18 8 9 V-P-P
5 Why Sport H.C. Valdagno 18 9 11 V-V-V
6 Amatori Wasken Lodi 16 9 6 S-V-V
7 Hockey Sarzana 14 9 4 S-S-V
8 C.P. Grosseto 1951 14 9 -1 V-V-V
9 Innocenti Costruzioni Follonica H. 11 9 -5 S-S-S
10 Versilia Hockey Forte 7 9 -13 V-S-S
11 Blue Factor H.C. Castiglione 6 9 -27 S-V-S
12 Indeco A.F.P. Giovinazzo 3 7 -10 V-S-S
13 TR Azzurra Novara 3 9 -14 S-S-S
14 Hockey Breganze 0 9 -48 S-S-S
