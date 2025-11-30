Hockey Pista
Hockey pista: Bassano travolge Breganze e torna in vetta nell’A1, bene anche Sarzana
In attesa della gara di mercoledì prossimo fra Viareggio e Giovinazzo, la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista ha mandato in archivio anche i posticipi domenicali dell’8a giornata della stagione regolare.
Successo largo e pesante del Bassano, che schianta 7-1 il Breganze e torna in testa alla classifica: giallorossi trascinati dalla tripletta di Ipinazar. Nell’altra gara in agenda invece è arrivato il successo esterno del Sarzana, per 3-8, sulla pista del Castiglione: liguri scatenati con Rubio e Borsi sugli scudi.
Di seguito i tabellini, il recap del risultati e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.
C.P. GROSSETO 1951 – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA = 3-2 (2-1, 1-1)
CP Grosseto: Granados, Saavedra (C), Barbieri N, Barragan, Sillero – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Banini F, Vega – Pascual, Maggi A, Fabbri, Talarico, Rubega – All. Silva S
Marcatori: 1° tempo: 3’52” Banini F (FOL), 18’31” Barragan (GRO), 22’35” Saavedra (GRO) – 2° Tempo: 1’36” Banini F (FOL), 17’23” Barragan (GRO)
Espulsioni: 1° tempo: 18’59” Vargas (2′) (GRO) – 2° tempo: 23’24” Pascual (2′) (FOL)
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Giorgio Fontana di MilanoSabato 29 Novembre 2025 – ore 20:45 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara
TR AZZURRA NOVARA – AMATORI WASKEN LODI = 3-5 (3-3, 0-2)
TR Azzurra Novara: Fongaro, Gavioli G, Maniero, Torres, Illuzzi – Moyano, Dinis, Brusa (C), Fortina, Pigato – All. Tataranni
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Compagno, Borgo, Faccin – Giovannetti, Borregan, Nadini, Monticelli G, Porchera – All. Bresciani
Marcatori: 1° tempo: 1’31” Illuzzi (NOV), 7’09” Pinto (NOV), 7’32” Antonioni (LOD), 8’54” Giovannetti (LOD), 11’25” Gavioli (NOV), 14’37” Nadini (LOD) – 2° tempo: 9’13” Borregan (LOD), 19’56” Antonioni (LOD)
Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)
Sabato 29 Novembre 2025 – ore 20:45 – Pala Lido di Valdagno (VI)
WHY SPORT H.C. VALDAGNO – H.C. FORTE DEI MARMI = 5-1 (3-0, 2-1)
Why Sport Valdagno: Vieira, Diquigiovanni (C), Sanches, Crocco N, Honorio – Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Bovo – All. Mascarenhas
Forte dei Marmi: Gnata (C), Duhalde, Ballestero D, Bozzetto, Lopez – Raffaelli, Checchetto, Ballestero G, Giovannelli T, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 1° tempo: 1’46” Honorio (VAL), 7’40” Sanches (VAL), 19’30” Diquigiovanni (VAL) – 2° tempo: 0’59” Piccoli Giu (VAL), 9’37” Raffaelli (FDM), 9’44” Honorio (VAL)
Espulsioni: 2° tempo: 8’04” Tomba (2′) (VAL), 20’21” Giovannelli T (2′) (FDM)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)
Domenica 30 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)
UBROKER BASSANO – HOCKEY BREGANZE = 7-1 (4-1, 3-0)
Ubroker Bassano: Verona, Montigel, Ipinazar F, Pozzato, Cardella – Giuliani, Posito, Ipinazar P, Scuccato, Grimalt – All. Bertolucci
Breganze: Tagliapietra Giu, Volpe T, Agostini P, Cairo, Costenaro – Tagliapietra Gio, Tagliapietra Ant, Agostini N, Volpe J, Todeschini (C) – All. Thiella
Marcatori: 1° tempo: 3’24” Pozzato (BAS), 9’18” Giuliani (BAS), 10’22” Tagliapietra Gio (BRE), 14’07” Scuccato (BAS), 19’52” Ipinazar F (BAS) – 2° tempo: 13’17” Ipinazar F (BAS), 16’43” Ipinazar F (BAS), 21’54” Posito (BAS)
Espulsioni: 2° tempo: 16’17” Cairo (2′) (BRE)
Arbitri: Davide Marcolin di Lusiana (VI) e Giacomo Vischio di Thiene (VI)
Domenica 30 Novembre 2025 – ore 20:45 – Casa Mora di Castiglione (GR)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – HOCKEY SARZANA = 3-8 (2-5, 1-3)
Blue Factor Castiglione: Saitta M, Maldini, Cabiddu, Lasorsa, Escobar – Esquibel, Cabella, Montauti F, Santoni, Irace – All. Bracali M
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Manrique, Tabarelli, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
Marcatori: 1° tempo: 5’52” Rubio (SAR), 8’22” De Rinaldis (SAR), 10’42” Rubio (SAR), 10’49” Escobar (CAS), 11’33” Tabarelli (rig) (SAR), 15’13” Manrique (SAR), 19’22” Cabiddu (CAS) – 2° tempo: 0’57” Tabarelli (SAR), 2’10” Lasorsa (CAS), 6’48” Borsi (SAR), 16’14” Borsi (SAR)
Espulsioni: 1° tempo: 22’08” Cabiddu (2′) (CAS), 11’50” Cabiddu (2′) (CAS), 21’33” Lasorsa (2′) (CAS)
Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)
POSTICIPO 7A – Mercoledì 3 dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – HOCKEY TRISSINO
Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Matteo Galoppi di Follonica (GR)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Mchele Defronzo ed Emanuele Rossiello
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 9 – SABATO 29 NOVEMBRE, DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025, POSTICIPO 3 DICEMBRE
|28/11/25 ore 21:00
|H.R.C. Monza
|Hockey Trissino
|2-8
|29/11/25 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|H.C. Forte dei Marmi
|5-1
|29/11/25 ore 20:45
|C.P. Grosseto 1951
|Follonica Hockey 1952
|3-2
|29/11/25 ore 20:45
|Azzurra Novara
|Amatori Wasken Lodi
|3-5
|30/11/25 ore 18:00
|H.C. Castiglione
|Hockey Sarzana
|3-8
|30/11/25 ore 18:00
|Hockey Bassano 1954
|Hockey Breganze
|7-1
|17/12/25 ore 20:45
|C.G.C. Viareggio
|A.F.P. Giovinazzo
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Ubroker H.Bassano 1954
|23
|9
|23
|V-V-V
|2
|Hockey Trissino
|22
|8
|50
|V-P-V
|3
|TeamService Car H.R.C. Monza
|20
|9
|12
|V-V-S
|4
|C.G.C. Viareggio
|18
|8
|9
|V-P-P
|5
|Why Sport H.C. Valdagno
|18
|9
|11
|V-V-V
|6
|Amatori Wasken Lodi
|16
|9
|6
|S-V-V
|7
|Hockey Sarzana
|14
|9
|4
|S-S-V
|8
|C.P. Grosseto 1951
|14
|9
|-1
|V-V-V
|9
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|11
|9
|-5
|S-S-S
|10
|Versilia Hockey Forte
|7
|9
|-13
|V-S-S
|11
|Blue Factor H.C. Castiglione
|6
|9
|-27
|S-V-S
|12
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|3
|7
|-10
|V-S-S
|13
|TR Azzurra Novara
|3
|9
|-14
|S-S-S
|14
|Hockey Breganze
|0
|9
|-48
|S-S-S