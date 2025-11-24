Hockey Pista
Hockey pista: Bassano vince e va in testa, Trissino rallenta con Viareggio in Serie A1
In attesa delle gare Sarzana-Monza e Novara-Valdagno, la Serie A1 di hockey su pista ha mandato in archivio la sua 8a giornata con le gare di domenica 23 novembre che hanno chiuso il programma del fine settimana.
Due risultati importanti: il largo 1-6 del Bassano sulla pista del Follonica e, in contemporanea, il 3-3 del Trissino contro il Viareggio. Esiti che hanno consentito alla squadra di Bertolucci di salire al primo posto in classifica, mettendosi alle spalle proprio il gruppo allenato da Pinto; anche se con una gara in più.
Di seguito i risultati e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.
H.C. FORTE DEI MARMI – C.P. GROSSETO 1951 = 1-2 (0-2 1-0)
HC Forte dei Marmi: Gnata (C), Duhalde, Ballestero, Bozzetto, Lopez – Checchetto, Raffaelli, Cacciaguerra, Giovannelli T, Ciupi – All. Crudeli
Grosseto: Granados, Saavedra, Barbieri N, Sillero, Barragan – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani (C), Peruzzi – All. Mariotti M
Marcatori: 1° tempo: 12’13” Barbieri (GRO), 15’19” Vargas (GRO) – 2° tempo: 6’15” Ballestero (FDM)
Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Cristiano Parolin di Bassano (VI)Sabato 22 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
HOCKEY BREGANZE – BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE = 3-8 (0-3, 3-5)
Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo (C), Tagliapietra A, Volpe, Agostini -Cairo, Tagliapietra Gio, Costenaro, Agostini N, Todeschini – All. Thiella
Blue Factor Castiglione: Saitta M (C), Maldini, Cabiddu, Lasorsa,Escobar – Cabella, Esquibel, Guarguaglini, Irace – All. Bracali
Marcatori: 1° tempo: 0’51” Maldini (CAS), 6’42” Cabiddu (CAS), 21’09” Lasorsa (CAS) – 2° tempo: 11’06” Lasorsa (CAS), 12’15” Guarguaglini (CAS), 18’23” Guarguaglini (CAS), 20’22” Cairo (BRE), 20’32” Escobar (tir.dir) (CAS), 23’54 CAbiddu (CAS), 24’05” Agostini N (BRE), 24’43” Agostini P (BRE)
Espulsioni: 1° tempo: 22’06” Agostini (2′) (BRE) – 2° tempo: 8’13” Costenaro (2′) (BRE)
Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Massimo Nucifero di Viareggio (LU)
Domenica 23 Novembre 2025 – ore 18:00- Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA HOCKEY – UBROKER BASSANO = 1-6 (1-4, 0-2)
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Banini F, Vega – Fantozzi, Pascual, Bracali C, Maggi A, Rubega – All. Silva S
Ubroker Bassano: Grimalt, Montigel, Ipinazar F, Pozzato, Riba – Giuliani, Posito, Scuccato (C), Cardella, Verona M – All. Bertolucci A
Marcatori: 1° tempo: 4’24” Riba (PP) (BAS), 5’21” Riba (PP) (BAS), 16’03” Ipinazar F (BAS), 12’53” Scuccato (BAS), 13’37” Fantozzi (FOL) – 2° tempo: 2’08” Montigel (BAS), 21’20” Pozzato (BAS)
Espulsioni: 1° tempo: 3’42” Banini D (2′) (FOL) – 2° tempo: 10’35” Pascual (2′) (FOL) e Cardella (2′) (BAS), 21’45” Riba (rosso) (BAS)
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Andrea Davoli di Modena
Domenica 23 Novembre 2025 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – C.G.C. VIAREGGIO = 3-3 (1-2, 2-1)
Trissino: Sgaria, Silva G, Almeida, Cocco (C), Morais – Malagoli, Gavioli D, Mendez, Piccoli Gio, Flaminio – All. Pinto J
CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini, Torner, Ambrosio – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti – All. De Gerone
Marcatori: 1° tempo: 11’07” Ambrosio (CGC), 18’21” Cocco (rig) (TRI), 24’00” Torner (CGC) – 2° tempo: 2’42” D’Anna (CGC), 16’04” Cocco (TRI), 18’26” Gavioli (TRI)
Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Davide Marcolin di Lusiana (VI)
POSTICIPO – Martedì 25 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Paolo Moresco di Marostica (VI)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Giulio Arnolieri
POSTICIPO – Mercoledì 26 Novembre 2025 – ore 20:45 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara
TR AZZURRA NOVARA – WHY SPORT H.C. VALDAGNO
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate (MB)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Moreno Spina e Massimo BarberoGHo
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 8 – ANTICIPO 19 NOVEMBRE, SABATO 22 NOVEMBRE, DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025 e MARTEDI 25 e 26 NOVEMBRE 2025
|19/11/25 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|A.F.P. Giovinazzo
|5-3
|22/11/25 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|C.P. Grosseto 1951
|1-2
|22/11/25 ore 20:45
|Hockey Breganze
|H.C. Castiglione
|3-8
|23/11/25 ore 18:00
|Follonica Hockey 1952
|Hockey Bassano 1954
|1-6
|23/11/25 ore 18:00
|Hockey Trissino
|C.G.C. Viareggio
|3-3
|25/11/25 ore 20:45
|Hockey Sarzana
|H.R.C. Monza
|POSTICIPO
|26/11/25 ore 20:45
|Azzurra Novara
|H.C. Valdagno
|POSTICIPO
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Ubroker H.Bassano 1954
|20
|8
|17
|V-V-V
|2
|Hockey Trissino
|19
|7
|44
|V-V-P
|3
|C.G.C. Viareggio
|18
|8
|9
|V-P-P
|4
|TeamService Car H.R.C. Monza
|17
|7
|17
|V-P-V
|5
|Amatori Wasken Lodi
|13
|8
|4
|S-S-V
|6
|Why Sport H.C. Valdagno
|12
|7
|5
|S-V-V
|7
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|11
|8
|-4
|P-S-S
|8
|Hockey Sarzana
|11
|7
|0
|S-V-P
|9
|C.P. Grosseto 1951
|11
|8
|-2
|S-V-V
|10
|Versilia Hockey Forte
|7
|7
|-7
|S-V-S
|11
|Blue Factor H.C. Castiglione
|6
|8
|-22
|S-S-V
|12
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|3
|7
|-10
|V-S-S
|13
|TR Azzurra Novara
|3
|7
|-10
|S-S-S
|14
|Hockey Breganze
|0
|8
|-42
|S-S-S