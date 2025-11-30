Seguici su
Hockey Pista

Hockey pista: Trissino rialza la testa in Serie A1, bene Lodi

24 secondi fa

Trissino Lodi - FISR - Alberto Vanelli
Trissino/ FISR

Trissino rialza la testa. Dopo il pari contro il Viareggio la formazione veneta ha battuto nettamente Monza nel big match della nona giornata valida per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, ritrovado così la vetta della classifica in attesa del match di Bassano, previsto per domani. 

Tutto davvero facile per i Campioni D’Italia, devastanti già nel primo tempo, dove sono andati all’intervallo sul parziale di 0-5, per poi chiudere i conti con il risultato di 8-3. 

Sorride inoltre Lodi, corsara in quel di Novara dove si è imposta per 3-5. Successo di misura inoltre per Grosseto che, nel derby toscano, ha superato Follonica per 3-2. 

Da segnalare inoltre la vittoria pesante di Valdagno, autrice di un 5-1 ai danni di Forte dei Marmi. Domani, domenica 30 novembre, Bassano sfiderà Breganze.

