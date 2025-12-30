Calendario Europei ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Zagabria: sarà la capitale della Croazia a ospitare la rassegna continentale, che per l’occasione si sposterà dalla sua abituale collocazione primaverile a una finestra nel cuore dell’estate. Le donne saranno protagoniste dal 13 al 16 agosto, mentre gli uomini scenderanno in pedana dal 19 al 23 agosto. La manifestazione rappresenterà uno snodo importante della stagione, visto che due mesi più tardi andranno in scena i Mondiali e verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni all’appuntamento dopo aver trionfato nella gara a squadre femminile dell’ultima edizione, dove Manila Esposito è stata capace di difendere lo scettro nel concorso generale individuale. Il DT Enrico Casella invierà la migliore formazione a disposizione oppure verrà fatto un po’ di tatticismo in vista della rassegna iridata? E sul fronte maschile come si comporteranno i Moschettieri, con tante nuove frecce a disposizione nella faretra?



Il calendario dettagliato degli Europei 2026 di ginnastica artistica non è ancora disponibile e verrà comunicato cinque mesi prima dell’evento, dunque bisognerà aspettare metà marzo per conoscere tutti i dettagli della kermesse. Di sicuro tornerà a disputarsi la gara a squadre in modalità tradizionale e verranno assegnati i titoli nell’all-around e nelle varie specialità, senza dimenticarsi della neonata gara a coppie miste che vedremo anche ai Giochi tra un paio di anni.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Le donne gareggeranno dal 13 al 16 agosto. Gli uomini saranno impegnati dal 19 al 23 agosto. Il programma dettagliato dell’evento, con tutti gli orari e la distribuzione delle gare, verrà comunicato a marzo (cinque mesi prima della competizione).

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play (palinsesto dettagliato da definire) ed Eurovision Sport.