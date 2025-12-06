Max Verstappen: “L’unica cosa che possiamo fare è dare il massimo, cercherò di vincere la gara”

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Sull’iconico circuito di Yas Marina, al termine del Q3, la pole position è stata conquistata dalla Red Bull di Max Verstappen che ha stampato il crono di 1.22.207. Ottava pole della stagione per l’olandese che tiene vivo il sogno Mondiale.

Il quattro volte campione del mondo mette tutta la pressione per la gara di domani sulla McLaren del leader della classifica Lando Norris. Il britannico ha accumulato un ritardo di 201 millesimi dalla pole e domani scatterà dalla seconda piazza. Se Verstappen vincerà la gara, a Norris basterà entrare nella top 3 per portare a casa il titolo.

Terza invece l’altra McLaren di Oscar Piastri che si ferma a 230 millesimi dalla vetta. Ai microfoni di F1 Tv, il poleman Max Verstappen ha così commentato la sua prestazione: “Nel Q2 ho usato le gomme usate, mi sentivo già abbastanza bene. In Q3 la pista migliora e puoi spingere ancora di più. Questo è quello che abbiamo fatto, sono incredibilmente felice di essere in prima posizione. L’unica cosa che possiamo fare è dare il massimo per tutto il weekend”.

“Abbiamo dovuto tirare ad indovinare il miglioramento della pista, la temperatura scende tanto. Penso che quello che abbiamo cambiato ci ha aiutati in classifica. Domani vedremo cosa potremo fare. Cercherò di vincere la gara però vogliamo anche fare tanti punti per vincere il campionato”, ha poi concluso l’olandese.