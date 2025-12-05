F1, Lando Norris fa il vuoto in FP2 ad Abu Dhabi. Verstappen primo inseguitore, Piastri fatica

Lando Norris completa un venerdì praticamente perfetto sul circuito di Yas Marina e domina la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’23″083 il tempo registrato dall’inglese della McLaren nella simulazione di qualifica con gomme soft, infliggendo dei distacchi notevoli al resto della concorrenza.

Il leader del campionato, ormai ad un passo dalla conquista del primo titolo iridato in carriera (gli basta salire sul podio domenica), ha impressionato anche a livello di passo gara per velocità e consistenza sulla lunga distanza grazie ad una gestione ottimale degli pneumatici. Sul giro secco Norris ha preceduto di 363 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, che ha fatto fatica poi a tenere il ritmo delle McLaren (in particolare quella di Lando) nella fase conclusiva del long-run.

Terzo posto a 379 millesimi dalla vetta per un ottimo George Russell con la Mercedes, mentre le rivelazioni della FP2 nel time-attack sono Oliver Bearman 4° con la Haas e le Sauber di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto in quinta e sesta posizione. Completano la top10 Isack Hadjar sulla Racing Bulls, Charles Leclerc sulla Ferrari, Fernando Alonso su Aston Martin e Kimi Antonelli sulla Mercedes.

Solo undicesimo Oscar Piastri con la McLaren a 680 millesimi dal compagno di squadra, pasticciando nei due tentativi di time-attack e pagando sicuramente il fatto di aver dovuto saltare la FP1 mattutina per dare spazio a Pato O’Ward. In difficoltà anche Lewis Hamilton, 14° con la Ferrari a 0.856 dalla testa.

CLASSIFICA FP2 GP ABU DHABI F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:23.083 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.363 4

3 George Russell Mercedes +0.379 3

4 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.418 5

5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.467 5

6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.487 5

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.574 4

8 Charles Leclerc Ferrari +0.575 5

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.625 4

10 Kimi Antonelli Mercedes +0.667 5

11 Oscar Piastri McLaren +0.680 5

12 Lance Stroll Aston Martin +0.749 5

13 Carlos Sainz Williams +0.789 4

14 Lewis Hamilton Ferrari +0.856 4

15 Alexander Albon Williams +0.867 4

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.875 5

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.220 5

18 Liam Lawson Racing Bulls +1.391 4

19 Franco Colapinto Alpine +1.688 3

20 Pierre Gasly Alpine +1.880 3