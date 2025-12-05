F1, risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2025: duello Norris-Verstappen, Leclerc li tallona!

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito degli Emirati Arabi Uniti. Il pilota della McLaren ha stampato un perentorio 1:24.485 e ha preceduto di otto millesimi l’olandese Max Verstappen al volante della Red Bull. Il duello finale per la conquista del titolo iridato è incominciato, non era in pista l’altro contendente Oscar Piastri perché ha lasciato per l’occasione il sedile a Patricio O’Ward.

Ottima prestazione di Charles Leclerc con la Ferrari, che ha chiuso in terza posizione con un distacco di sedici millesimi dalla vetta. A seguire un convincente Kimi Antonelli con la Mercedes (quarto a 0.123), poi la Kick Sauber di Nico Hulkenberg e la Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton ha lasciato la Ferrari per questa sessione, il suo posto è stato preso da Arthur Leclerc (sedicesimo a 0.875). Di seguito la classifica e i tempi delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi.

CLASSIFICA FP1 GP ABU DHABI F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:24.485 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.008 4

3 Charles Leclerc Ferrari +0.016 5

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.123 5

5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.144 5

6 George Russell Mercedes +0.248 4

7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.257 5

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.274 3

9 Carlos Sainz Williams +0.286 5

10 Franco Colapinto Alpine +0.370 4

11 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +0.449 5

12 Isack Hadjar Racing Bulls +0.492 5

13 Paul Aron Alpine +0.719 5

14 Patricio O’Ward McLaren +0.761 5

15 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.771 3

16 Arthur Leclerc Ferrari +0.875 3

17 Ayumu Iwasa Racing Bulls +0.990 4

18 Luke Browning Williams +1.005 3

19 Jak Crawford Aston Martin +1.404 3

20 Cian Shields Aston Martin +1.947 3