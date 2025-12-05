F1, risultati e classifica FP2 GP Abu Dhabi 2025: prosegue il duello Norris-Verstappen, Leclerc precede Antonelli

Lando Norris e Max Verstappen proseguono nel loro serratissimo duello in Medio Oriente, chiudendo rispettivamente al primo e al secondo posto nelle prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1. Dopo essere stati separati da appena otto millesimi nella FP1, il britannico della McLaren ha stampato un convincente 1.23.083 e ha preceduto l’olandese della Red Bull di 363 millesimi, dando un chiaro segnale nella lotta per il titolo iridato.

Oscar Piastri, terzo incomodo nella sfida per meritarsi lo scettro mondiale, si è fermato in undicesima piazza con l’altra McLaren, attardato di 0.680 e subito alle spalle di Kimi Antonelli (decimo con la Mercedes a 0.667). Terzo posto della sessione per George Russell con l’altra Mercedes, seguito dalla Haas di Oliver Bearman e dalle Kick Sauber di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Dopo il terzo posto della mattina, Charles Leclerc si è fermato in ottava piazza con la Ferrari a 0.575 dalla vetta, tra la Racing Bulls di Isack Hadjar e la Aston Martin di Fernando Alonso. Lewis Hamilton prosegue nel proprio momento complicato ed è quattordicesimo con l’altra Rozza a 0.856 dal leader. Di seguito i risultati e la classifica della FP2 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1.

CLASSIFICA FP2 GP ABU DHABI F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:23.083 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.363 4

3 George Russell Mercedes +0.379 3

4 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.418 5

5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.467 5

6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.487 5

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.574 4

8 Charles Leclerc Ferrari +0.575 5

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.625 4

10 Kimi Antonelli Mercedes +0.667 5

11 Oscar Piastri McLaren +0.680 5

12 Lance Stroll Aston Martin +0.749 5

13 Carlos Sainz Williams +0.789 4

14 Lewis Hamilton Ferrari +0.856 4

15 Alexander Albon Williams +0.867 4

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.875 5

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.220 5

18 Liam Lawson Racing Bulls +1.391 4

19 Franco Colapinto Alpine +1.688 3

20 Pierre Gasly Alpine +1.880 3