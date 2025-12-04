F1, GP Abu Dhabi 2025. Il Triello Norris-Verstappen-Piastri alla resa dei conti. Chi sarà il Campione del Mondo?

Domenica 7 dicembre è il giorno in cui verrà incoronato il Campione del Mondo di F1 del 2025. Il palcoscenico dell’atto finale sarà l’autodromo di Yas Marina, dove alle ore 14:00 del nostro Paese scatterà il Gran Premio di Abu Dhabi. I pretendenti alla corona iridata sono Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Il fatto di essere arrivati al ventiquattresimo GP con tre piloti ancora in corsa per fregiarsi del titolo è l’emblema dell’incertezza che ha regnato per l’intera stagione. I due piloti della McLaren si sono di fatto equivalsi, togliendosi punti a vicenda. Questa dinamica ha permesso all’olandese della Red Bull di restare parte attiva della contesa sino al round degli Emirati.

La pressione è tutta su Norris (408 punti), leader della classifica e dotato della monoposto più rapida. Verstappen (396) può correre con la consapevolezza di aver dimostrato di essere comunque il migliore, perché ha lottato ad armi pari con chi dispone di un mezzo meccanico più competitivo del suo. Piastri (392) vive nello stato d’animo di chi potrebbe aver perduto una grande occasione, pur sapendo di essere ancora giovane e di poterne avere ancora in futuro.

Al britannico è sufficiente arrivare terzo per disinnescare l’olandese. Se quest’ultimo non dovesse vincere, gli basterebbe un quinto posto. Insomma, può permettersi un piazzamento. Facile a dirsi, difficilissimo a farsi. Dovrà mantenere i nervi saldi e il sangue freddo, dinamica che non sempre gli è riuscita. Va detto che, in questo 2025, ha saputo tirare fuori le prestazioni migliori proprio nei momenti più difficili. Sarà così anche a Yas Marina? Dovrà esserlo se vorrà diventare il Campione del Mondo 2025.

Qualcuno si aspetta due parole sulla Ferrari? Se è proprio necessario parlarne, diciamo che il Cavallino Rampante gareggerà per onor di firma. L’annata è una disfatta, perché verrà chiusa addirittura al quarto posto del Mondiale costruttori (altro che piazza d’onore). Giusto così, è il vero valore della SF-25 se apportato agli altri top-team.