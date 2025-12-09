Calcio femminile, goleada della Juventus contro il Sankt Pölten: vittoria importante per i playoff di Champions League

Obiettivo centrato. La Juventus è scesa in campo quest’oggi, alle ore 18:45, contro il Sankt Pölten alla NÖ Arena per il quinto impegno della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. La Vecchia Signora, reduce dall’1-1 in campionato contro la Roma, andava a caccia del successo sul rettangolo verde austriaco per compiere un passo importante in chiave playoff nella massima competizione continentale.

Missione compiuta per la formazione allenata da Max Canzi, vittoriosa 5-0. Juve scesa in campo con un 4-3-3: Peyraud-Magnin; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Pinto, Wälti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. Laurent Fassotte risponde con un 5-4-1: Schluter; Nagy, Krizaj, Ebert, Klein, Gutmann; Matavkova, Laino, Peneau, Mattner; Brunold. Bianconere subito pericolose al 2′ con Harviken, il cui tiro non trova lo specchio della porta. Al 6′ c’è il gol delle campionesse d’Italia: grande giocata di Pinto che fa sponda sul secondo palo, Beccari e Girelli non sono pronte all’appuntamento, ma Vangsgaard sì per insaccare da pochi passi.

Juventus col pallino del gioco in mano e al 15′ va vicina al raddoppio: sul cross di Krumbiegel arriva una girata aerea, ma Schluter si supera con un intervento strepitoso. Brivido al 18′: pasticcio difensivo e il lancio di Gutmann si tramuta in un pallone insidioso in area su cui Peyraud-Magnin fa buona guardia. Al 20′ al tra chance per le ragazzi di Canzi: traversone dalla sinistra e grande destro a giro di Vangsgaard che si infrange contro la traversa. Match a senso unico e al 43′ arriva il meritato raddoppio: Girelli realizza su rigore, per fallo di mano in area di Križaj.

Nel secondo tempo la musica non cambia ed è la Juve a dettare i tempi. Al 59′ c’è il tris della Vecchia Signora: nuova realizzazione dal dischetto di Girelli, per fallo in area di Gutmann su Beccari. Match in ghiaccio e al 62′ triplo cambio per Canzi: escono Wälti, Carbonell e Vangsgaard ed entrano Rosucci, Cascarino e Thomas. Al 66′ le juventine calano il poker: Thomas mette un cross basso dalla destra, Girelli con una finta manda fuori tempo la retroguardia avversaria e a rimorchio Pinto realizza. Nuovi cambi al 72′: esce proprio Pinto ed entra Stolen Godo. All’81’ c’è la cinquina: sull’assist della nuova entrata (Stolen Godo), Krumbiegel fa partire una conclusione sul primo palo micidiale. Finisce così alla NÖ Arena.