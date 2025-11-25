Il Napoli regola il Qarabag, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Due vittorie italiane nella serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Napoli ha sconfitto il Qarabag per 2-0: i Campioni d’Italia si sono imposti di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona grazie alla rete di McTominay al 65′ e all’autogol di Jankovic al 72′, dopo che Hojlund aveva sbagliato un rigore al 56′. Secondo successo stagionale per i partenopei che si rituffano nella lotta per accedere alla fase a eliminazione diretta.

La Juventus ha sudato sul campo del Bodo/Glimt, ma è riuscita a spuntarla in trasferta per 3-2. I norvegesi sono passati in vantaggio al 27′ con Blomberg, i bianconeri hanno ribaltato il risultato con Openda al 48′ e McKennie al 59′, Fet ha agguantato il pareggio con un rigore trasformato all’87mo minuto, ma in pieno minuto David su invito di Yildiz è riuscito a regalare una gioia alla squadra guidata da Spalletti. Prima vittoria stagionale in Europa per la Juventus, che si rituffa nella bagarre per ambire ai playoff.

Spiccano il successo del Bayer Leverkusen sul campo del Manchester City per 2-0, il crollo del Barcellona nella tana del Chelsea (3-0) e il successo del Borussia Dortmund contro il Villareal (4-0). Il Royale Union SG ha espugnato il campo del Galatasaray per 1-0, il Benfica ha dettato legge in casa dell’Ajax per 2-0, vittoria del Marsiglia contro il Newcastle (1-0), pareggio a reti bianche tra Slavia Praga e Athletic Bilbao.