LIVE Inter-Liverpool, Champions League calcio in DIRETTA: sfida di lusso che può valere la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Liverpool, sesta giornata della UEFA Champions League 2025-2026.

Dodici punti e quarto posto in classifica per l’Inter, che nell’ultimo incontro, ha perso contro l’Atletico Madrid per 2-1, per quella che è stata la prima sconfitta europea della stagione. Liverpool, invece, in tredicesima posizione con nove punti. Nell’ultimo turno i ragazzi di Slot hanno subito una sonora sconfitta, in casa, con il PSV Eindhoven per 1-4.

L’ultimo match disputato dai neroazzurri è stato quello con il Como. I ragazzi di Chivu hanno vinto per 4-0, giocando una partita perfetta contro un avversario ostico . Per i Reds è arrivata nell’ultimo turno di campionato contro il Leeds un pareggio per 3-3, la squadra guidata da Slot è stata beffata nei minuti di recupero, dove i padroni di casa hanno trovato il pareggio, la classifica dice, ora, decimo posto a -10 dalla capolista Arsenal.

La sfida odierna promette spettacolo: da una parte l’Inter che fatica negli scontri diretti, sia in campionato sia in europa, e dall’altra il Liverpool che non riesce ad esprimere il gioco dello scorso anno, che lo aveva portato a conquistare lo scudetto. Per l’Inter è allarme esterni, con l’assenza di Darmian e Dumfries, oltre che il portiere Di Gennaro. Indisponibili per i Reds Bradley, Leoni, Frimpong e Bajetic. Assente anche Salah, lasciato a casa per motivi di spogliatoio.

E’ difficile trovare una favorita per la vittoria. I neroazzurri sono una squadra solida e con soli tre gol subiti belle prime cinque giornate sarà difficile per gli inglesi colpire a rete. Per i ragazzi di Chivu c’è, però, da risolvere il problema delle “big”, con cui sono arrivate già 4 sconfitte (Juventus, Napoli, Milan e Atletico). Dall’altra parte i Reds hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, la qualità del gruppo è indiscutibile ma Slot dovrà essere bravo a trasmettere fiducia ai propri ragazzi.

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Akanji; Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Augusto; Martinez, Thuram. All: Cristian Chivu.

Liverpool (4-2-3-1): Allison; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak. All: Arne Slot.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale del match fra Inter e Liverpool, valido per la UEFA Champions League 2025/2026. L’inizio è previsto per le 21.00. Buon divertimento!