In questa intervista incontriamo Marta Menegatti, icona del beach volley italiano con quattro partecipazioni olimpiche. Da Londra 2012 a Parigi 2024, Marta racconta il suo percorso, le vittorie, le sconfitte e il suo rapporto con la giovane compagna Valentina Gottardi.

Parleremo di:

Il peso e il fascino di una quarta Olimpiade.

I successi della sua carriera

La scelta di prendersi una pausa agonistica nel 2024.

#MartaMenegatti #BeachVolley #VolleyItalia #Olimpiadi2024 #FOCUSbeachvolley ️

conduce Alice Liverani

