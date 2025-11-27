Altri video
In questa intervista incontriamo Marta Menegatti, icona del beach volley italiano con quattro partecipazioni olimpiche. Da Londra 2012 a Parigi 2024, Marta racconta il suo percorso, le vittorie, le sconfitte e il suo rapporto con la giovane compagna Valentina Gottardi.
Parleremo di:
Il peso e il fascino di una quarta Olimpiade.
I successi della sua carriera
La scelta di prendersi una pausa agonistica nel 2024.
conduce Alice Liverani