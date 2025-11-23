Altri video
-
Saranno i Mondiali del Nord Europa? Swedish power tra gli uomini!
-
Tra podismo, cammini e tifoserie: Max Guidi di Living Sport e Don Massimo Vacchetti ospiti a Run2u
-
CICLISMO | Riccardo Magrini: storie, passione e il suo ruolo da ambasciatore del Pedale
-
Dentro il ciclismo pro: Matteo Malucelli tra Pogacar, volate e vita da atleta
Incredibile ma vero: due Paesi che nell’immaginario collettivo non richiamano affatto la sabbia e il caldo diventano le nuove potenze del beach mondiale. Ad Adelaide (Australia), gli svedesi Åhman/Hellvig completano una stagione semplicemente perfetta: dopo aver conquistato Europei e Olimpiadi, aggiungono al proprio palmarès anche il titolo mondiale, battendo in finale i connazionali Hölting Nilsson/Andersson, la grande rivelazione del torneo. Il bronzo va ai francesi Rotar/Gauthier-Rat, altra straordinaria sorpresa della rassegna iridata 2025.
Capitolo femminile, altra sorpresa: il titolo mondiale va alle lettoni Anastasija Samoilova e Tina Graudina, protagoniste di una finale spettacolare vinta al tie-break contro le statunitensi Nuss/Brasher, condizionate da una forma non ottimale. Il terzo posto è brasiliano grazie a Carol/Rebecca, vincenti nel derby con Thamela/Victoria.
Di tutto questo parleremo oggi nell’ultima puntata dello speciale “Mondiali in Diretta” alle 12:30 con:
– il talent Tobia Marchetto
– il giornalista della Gazzetta dello Sport Mario Salvini
Conducono Simona Bastiani ed Erico Spada.
#BeachVolley #MondialiBeachVolley #VolleyballWorld #AhmanHellvig #SamoilovaGraudina #Svezia #Lettonia #Francia #Brasile #USA #FinaleMondiale #OASport #Adelaide2025 #BeachVolleyWorldChampionships #Volleyball #Sport