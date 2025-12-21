BiathlonSport Invernali
Biathlon, Italia in top ten nella staffetta femminile della Val Martello in IBU Junior Cup
In Val Martello, in provincia di Bolzano, l’ultima giornata di gare della seconda tappa dell’IBU Junior Cup 2025-2026 di biathlon si apre con la staffetta 4×6 km femminile: l’Italia centra la top ten chiudendo al decimo posto nella gara vinta dalla Germania sull’Ucraina e sulla Francia.
In una giornata complicata per tutte al poligono, il successo va alla Germania, che vince con 2 giri di penalità e 13 ricariche con il crono totale di 1:15’34″4 di gara, davanti all’Ucraina, che con 2 penalità ed 8 colpi ricaricati, chiude alla piazza d’onore a 55″1.
Gradino più basso del podio per la Francia, che incappa in ben 5 giri di penalità ed utilizza 16 ricariche, finendo terza a 56″3. Decimo posto per l’Italia di Carlotta Gautero, Eva Hutter, Iris Cavallera e Nayeli Mariotti Cavagnet, che paga 5 penalità e ricarica 18 colpi, terminando con un ritardo di 4’52″6.