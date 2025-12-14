Ben Shelton convinto: “Io e Fritz siamo in top-10 e possiamo vincere uno Slam”

Sono trascorsi 22 anni dall’ultimo vincitore di uno Slam nel massimo circuito maschile del tennis. Andy Roddick, agli US Open del 2003, è stato l’ultimo a porre questo sigillo nel gruppo dei giocatori degli States. Un lungo digiuno che prosegue negli States, visti il dominio che c’è stato prima dei Fab Four e l’egemonia dell’accoppiata Carlos Alcaraz-Jannik Sinner.

A questo proposito, Ben Shelton (attuale n.9 del ranking), ha risposto a una serie di domande non solo su questo tema a Front Office Sports. “Penso che siamo sulla strada giusta. Abbiamo tanti giocatori di vertice ed è un fatto sicuramente importante. E poi è inevitabile: prima o poi succederà. E ci stiamo arrivando lentamente“, ha dichiarato.

Il mancino americano nel corso di quest’annata ha raggiunto la posizione n.5 del ranking (10 novembre), vincendo il suo primo Masters1000 in Canada e spingendosi alle semifinali degli Australian Open e ai quarti di finale di Wimbledon. E sul quesito se uno statunitense riuscirà a vincere nel futuro prossimo un Major, Shelton ha risposto: “È una domanda che i media ci fanno praticamente ogni settimana – o almeno ogni mese – e non posso dirvi quando accadrà. So solo che siamo sulla strada giusta. In questo momento abbiamo due giocatori nella top 10, io e Taylor Fritz (n.6 del ranking, ndr.), cosa che non succedeva da tempo“, ha sottolineato.

“Ci sono tanti giovani che stanno emergendo e che potrebbero fare lo stesso tipo di salto di qualità. Credo quindi che avremo diversi giocatori in alto nel ranking, sicuri di sé e pronti per il loro momento, per fare quel passo decisivo e vincere uno Slam. Penso che accadrà“, ha concluso.